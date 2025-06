Affare Xhaka: l’annuncio UFFICIALE che gela il Milan

Allegri vuole affidare all’elvetico le chiavi della nuova mediana rossonera

Il Milan vuole rivoluzionare il centrocampo. Ricci è vicinissimo, Javi Guerra più semplice di Jashari. Ma nei pieni di Allegri, il perno della nuova mediana rossonera dovrà essere lui: Granit Xhaka. L’operazione col Bayer Leverkusen, però, appare più complicata del previsto.

La notizia di una richiesta di 8-10 milioni di euro per il cartellino dell’elvetico, ha indispettito non poco il Bayer Leverkusen proprietario del cartellino. A ‘Kicker’, l’Ad del club tedesco Simon Rolfes sembra aver chiuso le porte ai rossoneri.

“Non ci sono state e non ci sono trattative col Milan per Xhaka, né proposte di prezzo per il suo trasferimento. Granit è un calciatore molto importante per noi“, le parole di Rolfes.

Gli 8-10 milioni paventati, insomma, non bastano al Bayer. Come sottolinea lo stesso ‘Kicker’, le ‘Aspirine’ registrerebbero una minusvalenza qualora il 32enne venisse ceduto per meno di 12 milioni di euro. Nel mercato le dichiarazioni valgono quel che valgono, spesso meno di zero, ma sicuramente strappare Xhaka ai tedeschi non sarà per nulla semplice.

Prima di Rolfes, aveva parlato il papà di Xhaka: “Il Milan vuole mio figlio Granit – le parole di Ragip Xhaka all’albanese ‘Teve 1’ – i due club troveranno un accordo. Tare? Lo apprezzo molto”.