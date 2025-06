Wesley ha confessato tutto: doppio annuncio per Juventus e Roma

Le ultime sull’esterno brasiliano che piace in Serie A. Arriva l’annuncio da parte dello stesso calciatore

Il mercato estivo inizia ad infiammarsi anche a margine di un Mondiale per Club che intanto prosegue tra conferme, sorprese e qualche delusione.

Le società italiane monitorano attentamente la situazione di alcuni calciatori che in questa rassegna estiva stanno provando a mettersi in mostra nell’attesa di esplorare nuovamente il proprio destino con un eventuale cambio di maglia.

Tra questi c’è senza dubbio anche il brasiliano Wesley, cercato da mezza Europa, e protagonista con la maglia del Flamengo con cui ha giocato titolare nella seconda sfida del girone contro il Chelsea al Mondiale per Club. Il laterale verdeoro ha quindi messo in luce nuovamente il proprio talento, confermando le buone sensazioni su un calciatore che è stato monitorato a più riprese da diverse società.

Il Manchester City ci ha provato lo scorso maggio sulla base di 30-35 milioni di euro con bonus, ma il Flamengo non voleva cederlo prima del Mondiale. Dalla stessa Premier su di lui anche Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Newcastle e Manchester United, mentre in Italia è stato accostato a Roma e Juventus.

A proposito di futuro lo stesso Wesley è stato intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’: “Il mio sogno è giocare in Europa almeno una volta in carriera. Ora sto bene in Brasile e sono focalizzato sul Flamengo e su questa splendida avventura che stiamo vivendo al Mondiale per Club”.

Calciomercato Juventus e Roma, l’annuncio di Wesley: “Non so nulla”

Detto della volontà di continuare a ben figurare al Mondale per Club, Wesley ha anche risposto alle domande sulla Juventus in relazione a Danilo e Alex Sandro: “No, non mi hanno detto niente sulla Juventus”.

In Serie A però l’esterno brasiliano è stato associato anche alla Roma, anche se come anticipato da Calciomercato.it nei giorni scorsi i due club italiani non hanno effettuato ancora offerte o chiamate dirette al Flamengo: “No, so dell’interesse di Roma e Juventus, ma non è ancora il momento di pensare al futuro”.

Intanto il club rossonero continua a valutare il terzino non meno di 35 milioni di euro.