Non solo Theo Hernandez: nuovo incrocio Inzaghi-Milan e altri due colpi

L’intreccio tra l’Al Hilal e i rossoneri non si ferma all’esterno francese: la risposta non è tardata ad arrivare

Dopo aver definito la trattativa per Luka Modric, il Milan non vuole perdere altro tempo. L’obiettivo è quello di rimodulare l’organico cogliendo le priorità messe in risalto da Massimiliano Allegri, pur non trascurando il discorso legato alle cessioni, più magmatico che mai. Le idee di sicuro non mancano: in difesa l’obiettivo numero uno resta Leoni mentre a centrocampo il nome caldo è quello di Granit Xhaka.

Ad ogni modo, nel doppio binario entrate-uscite le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Mai come in questa sessione estiva di calciomercato, in casa rossonera non sembrano esserci incedibili: dinanzi ad offerte giudicate congrue, anche i big potrebbero fare le valigie. Lo sanno bene Theo Hernandez e Maignan, al centro di insistenti voci di mercato dall’inizio della campagna trasferimenti estiva.

Dopo aver rispedito al mittente gli assalti dell’Al Hilal, il terzino francese ha visto sfumare (almeno per il momento) la possibilità di vestire la maglia dell’Atletico Madrid. Il che ha favorito un revival dell’interesse da parte della compagine saudita che nel frattempo avrebbe messo gli occhi anche su Maignan.

Calciomercato Milan, la mossa dell’Al-Hilal per Maignan: lo scenario

Secondo quanto riferito da Transfer Feed, l’Al-Hilal avrebbe infatti sondato il terreno per capire i margini di manovra proprio per l’estremo difensore francese. Una richiesta di informazioni a cui – almeno per adesso – non avrebbe fatto seguito una vera e propria trattativa.

Stando alla fonte sopra citata, infatti, dinanzi alle richieste fatte trapelare dal Milan, l’Al Hilal avrebbe preferito tirare i remi in barca, limitandosi a tastare il terreno da una posizione più defilata. Quella saudita, del resto, non è l’unica compagine che in tempi e in modi diversi ha manifestato segnali di gradimento all’indirizzo dell’estremo difensore transalpino per il quale anche l’Atletico Madrid e (soprattutto) il Chelsea si sono fatti vivi. Ad ogni modo, allo stato attuale della situazione, è piuttosto difficile prevedere se ed eventualmente lungo quali traiettorie Inzaghi e soprattutto l’area tecnica del suo club possano ritornare a farsi vivo per Maignan.

Sostanzialmente diversa è invece la situazione relativa al futuro di Theo Hernandez per il quale la squadra saudita continua a nutrire delle speranze. Discorso, quest’ultimo, che si intreccia anche con i dialoghi imbastiti dall’Al Hilal con la Roma per Angelino: un intreccio che, in un modo o nell’altro, ha ancora tanto da dire.