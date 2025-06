Milan più italiano, è arrivato l’ok al colpo Nazionale

Giorni fa l’agente è stato nella sede del club rossonero. C’è il via libera alla cessione

Galeotto il blitz in sede dell’agente? Un blitz raccontato nei dettagli da Calciomercato.it: due nomi sul tavolo, anzi almeno tre. Sta per nascere un Milan più italiano, ma c’era da aspettarselo dopo il ritorno in panchina di Max Allegri.

Il tecnico livornese ha chiesto al neo Ds rossonero Tare di modellare il nuovo Milan a sua immagine e somiglianza. Più esperto e, appunto, anche più italiano, anche se poi il primo colpo è stato Luka Modric e per la difesa si punta ora sul talentuoso Leoni del Parma.

Per quanto riguarda il portiere, invece, resta in bilico la posizione di Maignan. Il francese è andato allo scontro con la società, con la vecchia ma sempre attuale dirigenza con cui aveva raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Accordo poi non più firmato, con conseguente incavolatura dell’ex Lille.

Il Chelsea è stato vicino a prenderlo, non trovando alla fine un accordo con Tare e soci. L’operazione, tuttavia, non è ancora del tutto tramontata. I ‘Blues’ potrebbero rifarsi sotto dopo il Mondiale per Club, specie se il clima tra Maignan e il Milan dovesse rimanere incandescente.

Dall’Inghilterra: il Milan vuole Vicario e il Tottenham…

Ma chi, eventualmente, al posto di Maignan? Piace molto Svilar, che non è italiano ma che conosce bene la Serie A. Il portoghese, però, è adesso vicino al prolungamento con la Roma. Un altro nome gradito è quello di Milinkovic-Savic del Torino. Poi c’è lui, Guglielmo Vicario. Oggi solo una suggestione, domani chissà…

Intanto c’è da registrare l’incontro in sede col suo agente avvenuto lo scorso 11 giugno. Nella scuderia di Giuffrida ci sono pure altri nomi accostati o che stuzzicano i rossoneri, dall’ex Juve e Genoa Dragusin all’ex Sassuolo Traore. Ma Vicario è il profilo forse più apprezzato dal Milan, un profilo non impossibile da prendere nonostante l’ex Empoli abbia fatto benissimo in maglia ‘Spurs’.

In finale di Europa League, contro il Manchester United, è stato uno dei più decisivi. Vicario era però un ‘fedelissimo’ di Postecoglou, licenziato dopo aver vinto la coppa che ha regalato pure la qualificazione alla prossima Champions. Se lo sarà anche del neo manager Frank? Ora è difficile dirlo, ma per ‘TBR Football’ è anzitutto il club londinese a non considerare Vicario un intoccabile.

Secondo la fonte britannica, il Tottenham “è aperto alla cessione” del portiere italiano, inoltre “il Milan lo vuole per davvero”. Il problema potrebbe essere il prezzo, per gli ‘Spurs’ – notoriamente bottega molto cara – non inferiore ai 35/40 milioni di euro.