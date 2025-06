Tare non si ferma: l’agente di Dragusin e Traore a Casa Milan | CM.IT

Le ultime su quanto sta accadendo nella sede del club di via Aldo Rossi: il punto della situazione dopo il summit con il procuratore

E’ durato quasi tre ore il summit a Casa Milan tra Gabriele Giuffrida e la dirigenza rossonero. Un summit davvero lungo, in cui ovviamente si è parlato dei tanti assistiti del noto agente.

Di certo si è discusso del futuro di Gabriele Minotti, che ha chiuso la stagione con la maglia del Milan Futuro, ma come è noto tra gli assistiti di Giuffrida ci sono anche Hamed Junior Traoré e Radu Dragusin. In passato sia il centrocampista che il difensore sono finiti sul taccuino del Milan e ora in un periodo di rivoluzione possono tornare di moda.

