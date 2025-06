Montolivo torna all’attacco: “Chiederei una cosa a Gattuso. Al Milan anni complicati”

Continuano le schermaglie tra l’ex centrocampista e il neo Commissario tecnico della Nazionale: le ultime dichiarazioni di Montolivo

Non scorre buon sangue tra Riccardo Montolivo e Gennaro Gattuso, quest’ultimo nominato nuovo Commissario tecnico della Nazionale azzurra la scorsa settimana.

Vecchie ruggini tra i due, risalenti ai tempi del Milan e con Gattuso a guidare il ‘Diavolo’ dalla panchina. Montolivo nel biennio 2017-2019 da capitano rossonero perse la fascia e scivolò sempre più ai margini con ‘Ringhio’.

Un trattamento che Montolivo non ha certo digerito come traspare dalle sue parole: “Diciamo che non è una persona che gode della mia stima. Ovviamente spero che l’Italia faccia il meglio possibile e vada al Mondiale“, aveva detto l’ex centrocampista tra le altre di Atalanta e Fiorentina nei giorni scorsi.

Milan, nuovo attacco di Montolivo a Gattuso: “Ho aspettato troppo per il confronto”

Montolivo è ritornato sulle schermaglie con Gattuso, aggiungendo sul rapporto con il neo Ct dell’Italia: “Cosa farei se lo incontrassi? Sarebbe un incontro cordiale. Gli farei un in bocca al lupo, ma gli chiederei il perché del suo comportamento nei miei confronti. Io ho aspettato troppo per il confronto con lui, solo a Natale, dopo quattro mesi”, le dichiarazioni a Sky Sport’ di Montolivo.

L’ex centrocampista ritorna sul suo passato da calciatore e ammette: “A Firenze ho vissuto anni bellissimi, sicuramente migliori rispetto a quelli al Milan. In rossonero ho passato anni complicati. Abbiamo cambiato diverse proprietà e tanti allenatori, non è stato facile”.

Infine sull’arrivo di Modric al Milan e nel campionato italiano: “Dovrà essere aiutato da centrocampisti fisici. Ma la sua qualità, classe e talento in Serie A non ce l’ha nessuno”, conclude Montolivo.