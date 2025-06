Gattuso in Nazionale, arriva subito l’attacco: “Sarebbe straziante”

Gattuso è il prescelto per guidare l’Italia per il dopo Spalletti: arrivano le dichiarazioni al veleno contro il tecnico calabrese

Gennaro Gattuso viaggia ormai verso la panchina della Nazionale. È l’ex allenatore del Milan il prescelto per il dopo Spalletti, con il tutto che verrà ratificato e ufficializzato all’inizio della prossima settimana.

Chi non sposa la decisione di affidare a Gattuso le chiavi dell’Italia è Riccardo Montolivo, con i rapporti tra i due piuttosto tesi ai tempi dell’esperienza al Milan con ‘Ringhio’ allenatore dei rossoneri: “Diciamo che non è una persona che gode della mia stima, però mi auguro che faccia bene sulla panchina della Nazionale. Non vedere l’Italia per la terza volta consecutiva ai Mondiali sarebbe straziante“, le parole dell’ex centrocampista a ‘Sky Sport’.

Italia, Montolivo col dente avvelenato: parole al veleno su Gattuso

Vecchie ruggini quindi tra Montolivo e Gattuso, con l’ex Atalanta ancora con il dente avvelenato nei confronti dell’allenatore calabrese.

Intanto ‘Ringhio’ sarà il prescelto per la panchina dell’Italia dopo la rinuncia di Ranieri, con Gattuso che sarà ufficializzato la prossima settimana dalla Federazione. Il tecnico ha incontrato Gravina nelle scorse ore per limare l’intesa con il presidente della FIGC e al suo fianco nello staff per il nuovo corso azzurro potrebbero esserci Zambrotta, Perrotta, Barzagli e Bonucci, ovvero gli ex compagni del Mondiale di Germania 2006.