Montemurro allo scoperto: “Il sogno è Francesco Totti” | ESCLUSIVO

A TI AMO CALCIOMERCATO ha parlato il Presidente della Confederazione calcistica italiana

Andrea Montemurro sogna Francesco Totti. Intervenuto a TI AMO CALCIOMERCATO, programma in onda sul nostro canale Youtube, il Presidente della Confederazione calcistica italiana ha lanciato il suo appello per avere anche l’ex capitano della Roma nell’Italia del calcio a otto fresca vincitrice della Nations League.

“Sicuramente il sogno di portare Totti in azzurro è molto vivo – le parole di Montemurro – Dal punto di vista delle prestazioni, in campo, Moscardelli e Di Natale hanno giocato due partite incredibili. Totti e la fascia di capitano? Ora ce l’ha Di Natale, se dovesse venire ci sarebbe un bel dualismo e un tridente con Moscardelli sarebbe meraviglioso”.

“Stiamo cercando di lavorare in vista del Mondiale di agosto per portare grandi campioni – ha svelato a TI AMO CALCIOMERCATO il Presidente della Confederazione calcistica italiana – Penso che sarebbe davvero importante per il movimento calcistico italiano portare a casa un Mondiale, anche se di calcio a otto”.

Montemurro: “Totti un punto di riferimento. Mi piacerebbe portare Quagliarella ma anche Giovinco”

“Il calcio a otto vuole coniugare i grandi campioni che hanno fatto la storia insieme a tanti ragazzi che vengono dalle competizioni dilettantistiche – ha evidenziato – Totti per noi è un punto di riferimento, ma ci sono altre idee. A me piacerebbe personalmente portare Quagliarella, ma anche Giovinco. Creare dei grandi tandem d’attacco, giocatori di qualità che possano far divertire il pubblico. Bisogna vincere, ma bisogna farlo anche attraverso lo spettacolo”.