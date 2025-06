Milan, Thiaw può dire addio: occhi in casa Barcellona per l’erede

Per il Milan può arrivare un colpo di scena importante, dal momento che Malick Thiaw può andar via e nel mirino per la sua eredità ci finisce un centrale del Barcellona. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Per i rossoneri ci si aspettava sicuramente di più in termini di calciomercato. Soprattutto partendo dalle difficoltà del campionato appena concluso, era lecito immaginare che la volontà di tutta la dirigenza fosse quella di dare subito un segnale ai tifosi ed a tutto l’ambiente. Ma le cose hanno preso una piega differente. Basti pensare che la prima operazione condotta in porto è stata quella relativa alla cessione di Reijnders. I 70 milioni di euro ricavati dall’acquisto dell’olandese da parte del Manchester City però sono una boccata di ossigeno per le casse dei rossoneri.

Un altro addio possibile è quello del difensore centrale Malick Thiaw, dal momento che continua ad avere estimatori in Germania e che può rappresentare una importante plusvalenza. Ovviamente, però, a quel punto ci sarebbe la necessità per il Milan di intervenire anche fornendo a Massimiliano Allegri un difensore centrale di grande affidabilità ed in tal senso Igli Tare pare seriamente che abbia messo gli occhi in casa Barcellona. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista dal momento che sono significative.

Milan, occhi in casa Barcellona per un nuovo difensore: le ultime

Non si sono spente le voci che vogliono Thiaw pronto a tornare in Germania. Per il Milan però sarà fondamentale non farsi trovare impreparato. Allegri, come dimostrato dalle trattative per Modric e Xhaka, vuole in primo luogo calciatori di grande esperienza che possano guidare i tanti giovani presenti in rosa. In tal senso, stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, nel caso in cui il tedesco dovesse partire i rossoneri sarebbero pronti ad andare all’assalto per Andreas Christensen, roccioso difensore centrale di proprietà del Barcellona e perno anche della Nazionale danese.

Nella scorsa stagione ha avuto dei problemi importanti legati ad un infortunio serio al tendine d’Achille. Questo ha spinto in maniera importante il Barcellona a considerarlo come un profilo sacrificabile. Soprattutto tenendo in considerazione i guai finanziari enormi dei catalani.

Il Milan vuole sfruttare questa posizione del Barça rispetto a Christensen per garantirsi un centrale di difesa di enorme stazza e con grandissima esperienza alle spalle in ambito internazionale, avendo indossato anche la maglia del Chelsea. E’ un classe 1996, quindi non ha ancora trent’anni, e con il contratto in scadenza nel 2026 potrebbe essere un innesto estremamente intelligente per i rossoneri.