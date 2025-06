Kean, nuovo contatto con lo United. Ma gli arabi non mollano e vogliono pagare la clausola – CM.IT

Le ultime sul centravanti italiano della Fiorentina: dalle sirene inglesi alla questione legata alla clausola

Sono ore caldissime per Moise Kean. L’attaccante della Fiorentina è ancora nei piani dello United, che nello scorso week end ha preso nuovi contatti per conoscere la situazione del calciatore, considerato un’alternativa a Gyokeres ed Osimhen.

In questa stagione, gli osservatori dei Red Devils sono stati spesso a Firenze per seguirlo da vicino. E i numeri del calciatore, che ha messo a referto ben 25 gol e 3 assist in 44 apparizioni totali con la ‘viola’, hanno letteralmente stregato gli inglesi determinati a consegnare ad Amorim un nuovo centravanti.

Nel frattempo, Al-Qadsiah resta in pressing: gli arabi hanno offerto otre 10 milioni di euro all’anno all’ex Juve e sono pronti a pagare la clausola da 52 milioni di euro, valida dal primo al 15 luglio.