Juve, cambia tutto per Gyokeres: offerta imminente

Le ultime sul futuro dell’attaccante svedese, ‘sogno’ di mercato dei bianconeri

Gyokeres rimane uno dei nomi più ambiti di questo calciomercato estivo che, almeno ufficialmente, ancora deve cominciare. Il bomber svedese ha rotto con il proprio club, ossia lo Spoirting CP, chiedendo di essere ceduto a 65/70 milioni come da promessa fattagli dall’ex Ds Viana attualmente al Manchester City.

Il presidente Varandas non vuol sentire ragioni, pretendendo in sostanza il pagamento della clausola risolutiva fissata a 100 milioni di euro. Più che scontro, qui parliamo di ‘guerra’ tra il centravanti e il club portoghese, con il primo intenzionato a non indossare più la maglia biancoverde. Il suo obiettivo è fare il salto in una top europea, nella fattispecie in Premier.

Aggiornamento #Gyokeres–#Juventus: ⚪️⚫️ disposti ad accontentare lo #Sporting (ma prima dovrà uscire qualcuno), l’#Arsenal offre meno, forte della stretta di mano col giocatore. Lo stesso preferisce sempre la #Premier, ma non scarta la #SerieA a priori. Situazione in evoluzione https://t.co/h1DYewW19e — Alessio Lento (@alessio_lento) June 18, 2025

La Juve ‘sogna Gyokeres, ma il 27enne punta al trasloco in Inghilterra. In corsa c’è sempre il Manchester United del suo ‘mentore’ Amorim, ma i ‘Red Devils’ l’anno prossimo non giocheranno la Champions League. Così la preferenza del classe ’98, autore l’anno scorso di 54 gol (!) in 52 partite, è tutta rivolta all’Arsenal.

Offerta imminente per Gyokeres: Juve lontana

Secondo quanto riportato da ‘TeamTalk’, Arteta preferirebbe Benjamin Sesko, tuttavia le richieste dell’entourage dello sloveno sono piuttosto alte. La trattativa, in sostanza, si è bloccata, con l’Arsenal pronta a tornare alla carica per il ‘cannibale’ di Stoccolma.

Indiscrezioni dal Portogallo danno i londinesi al lavoro per presentare a stretto giro di posta un’offerta considerevole per il cartellino del numero 9 dello Sporting. Le cifre di questo blitz non sono state rivelate, ma di certo saranno lontane da quelle della clausola a cui si aggrappa la presidenza dello Sporting.