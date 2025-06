Inter, svolta per il talento francese: PSG anticipato

L’Inter è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Chivu. Spunta la nuova avventura in Serie A per il talento francese: l’alternativa giusta

Un momento decisivo per ringiovanire la formazione nerazzurra. La dirigenza dell’Inter continua a lavorare senza sosta in ottica futura: la possibile avventura in Serie A come svelato dall’esperto di calciomercato.

La dirigenza nerazzurra è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Cristian Chivu. Un nuovo intreccio dalla Francia per assicurarsi le prestazioni del talentuoso francese: ecco la svolta in Serie A. Una concorrenza agguerita per puntare sempre più in alto: la nuova mossa a sorpresa per anticipare le altre big europee. Un intreccio decisivo per continuare a sognare in grande dopo un lungo percorso avaro però di successi tra campionato e Champions League. Dopo l’addio di Simone Inzaghi, il presidente Marotta ha intenzione di chiudere per nuovi affari di spessore internazionale.

Calciomercato, sprint per il francese: la verità

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per continuare a sognare in grande. Un’occasione da cogliere al volo per ambire a grandi palcoscenici: l’Inter ha le idee chiare per innalzare il tasso tecnico della formazione.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, l’Inter è sulle tracce del giovane talento francese Maghnes Akliouche. Un nuovo intreccio decisivo visto che il Bayer Leverkusen è in pole: il Monaco continua a chiedere ben 70 milioni di euro. Il classe 2002 è voglioso di nuove avventure per compiere il definitivo salto di qualità in vista della prossima stagione.

Una nuova soluzione per innalzare il tasso tecnico della formazione nerazzurra. L’Inter continua a guardarsi intorno: in pole c’è sempre Nico Paz, ma Akliouche è pronto a spiccare il volo dopo l’exploit con la maglia del Monaco. Saranno giorni intensi per arrivare subito alla chiusura definitiva dell’affare: Chivu ha richiesto diversi rinforzi per continuare a competere con le big italiane ed europee.

Una voglia immensa per continuare a sognare in grande per una nuova avventura in Serie A: l’Inter cercherà di mettere a segno subito il nuovo affare suggestivo. La società nerazzurra è al lavoro per rinforzi di spessore internazionale: si continua a sognare in grande per una nuova svolta nel campionato italiano. Anche il PSG l’ha monitorato a lungo nelle ultime settimane: l’affare che non t’aspetti, ma al momento ci sono tanti club europei sulle proprie tracce.