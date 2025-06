Calciomercato, cambia il futuro di Pellegrini: affare in Serie A

Lorenzo Pellegrini dovrà prendere una decisione in tempi brevi. Un intreccio suggestivo per il futuro in Serie A: l’addio alla Roma è nell’aria

Una voglia immensa per ambire a grandi palcoscenici. Pellegrini è pronto per vivere una nuova avventura suggestiva in Serie A dopo i mesi sofferti alla Roma: un nuovo intreccio per svoltare definitivamente nel calcio italiano.

Saranno ore decisive per conoscere il futuro di Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma è ancora al lavoro per recuperare dall’infortunio: tutto può cambiare in vista della prossima stagione. Nelle ultime stagioni non è apparso pimpante come in passato: già a gennaio è stato ad un passo dalla cessione che potrebbe arrivare proprio nelle prossime settimane. Un intreccio di calciomercato per pensare al futuro: ecco la mossa a sorpresa per trovare subito la sua nuova destinazione.

Calciomercato, svolta Pellegrini: la mossa a centrocampo

La dirigenza giallorossa è al lavoro per accontentare proprio il capitano giallorosso. Novità interessanti per ambire a grandi palcoscenici: ormai ci siamo in vista della prossima stagione, la situazione in casa Roma.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il futuro di Lorenzo Pellegrini è tutto da scrivere. Non è esclusa la sua cessione in estate oppure a gennaio: tutto dipenderà dalla decisione del neo allenatore Gian Piero Gasperini. Al momento la dirigenza giallorossa non ha mai chiamato il suo agente per un rinnovo contrattuale: a giugno 2026 è in scadenza il suo legame con la Roma. Nelle scorse settimane si è sottoposto anche ad intervento chirurgico, ma ora nessuna big si è fatta avanti: occhio al colpo di scena ad agosto quando cercherà di tornare in campo.

Milan e Napoli sono alla ricerca di valide alternative nella zona centrale del campo: il profilo del centrocampista giallorosso è interessante. Lorenzo Pellegrini è stato un punto di riferimento per la squadra giallorossa, ma poi è arrivato un calo totale. Ranieri l’ha pungolato spesso anche a livello caratteriale: il suo futuro sembra essere altrove per ritrovare nuovi stimoli in Serie A.

Una voglia pazzesca per ambire a grandi palcoscenici iniziando così la sua nuova avventura. Ormai ci siamo per la svolta decisiva nel campionato italiano tornando così a segnare tanti gol come ha fatto nelle passate stagioni. Le prossime settimane saranno importanti anche per rivederlo in campo dopo l’intervento chirurgico. In attesa di una decisione definitiva che riguarda da vicino la sua prossima squadra in Serie A.