Vlahovic segna, ma lascia la Juventus: “Futuro rossonero”

L’attaccante serbo ritrova la rete, su rigore, ma non basta per riconquistare i tifosi. Il giocatore è stato scaricato

Nel 4 a 1 al Wydad, c’è anche la firma di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, subentrato al 72esimo, ha preso parte alla festa del gol, trasformando in pieno recupero il rigore, che ha permesso ai bianconeri di chiudere definitivamente la sfida.

La rete segnata al club marocchino potrebbe essere una delle ultime con la maglia della Juventus. Non è un segreto, infatti, che l’idea dei bianconeri è quella di privarsi del calciatore. Un’idea che trova d’accordo i tifosi della Vecchia Signora:

Una squadra in una zona sconosciuta del mondo ha appena visto questo rigore e sta riflettendo sulla possibilità di fare un’offerta per Vlahovicpic.twitter.com/xlEg5E7mVY — Swaffle (@Swaffle_7) June 22, 2025

Vlahovic che non segue l’azione e poi litiga con i compagni che lo riprendono. Direi che ora basta. — Francesco Simone Coach (@ChicoNPstaff) June 22, 2025

@PSG_inside oggi ha segnato Dusan Vlahovic e Kolo Muani no. Fate le

vostre scelte… — joão cambiaso (@joao_cambiaso) June 22, 2025

vlahovic no flamengo KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

VLAHOVIC no flamengo KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

vlahovic no FLAMENGO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — ana 🍋 | lovestruck & n: number of cases (@_yeosana) June 22, 2025

Gol do futuro rubro-negro Dusan Vlahovic — gus lightyear (@Gus_Regis) June 22, 2025

Me empresta o Vlahovic com metade do salário pago 😔 — L‼️12 (@casvlb) June 22, 2025

Oltre ai tweet di alcuni tifosi della Juventus troviamo molti messaggi dei sostenitori del Flamengo, che stanno sognando il suo sbarco in Brasile. Il rossonero sembra davvero nel destino di Dusan Vlahovic.

Futuro Vlahovic, no all’Arabia Saudita

Nell’ultimo periodo il giocatore serbo, infatti, è stato accostato insistentemente anche al Milan. Il Diavolo, con Igli Tare e soprattutto Massimiliano Allegri, ha mostrato il proprio interesse flirtando con l’attaccante.

Al momento, però, non è stata presentata alcuna offerta. Non mancano così i tifosi che sognano il suo arrivo al Milan. Non è certo un affare che può decollare a breve, anche perché servirebbe trovare un accordo con l’entourage del calciatore e non sarà certo facile. Vlahovic in questa stagione andrà a guadagnare fino a 12 milioni di euro netti.

Una cifra che il Milan non potrà certo garantirgli. Il club rossonero non andrà oltre i 6-7 milioni a stagione. La palla dunque passa all’ex Fiorentina, che ha detto no al trasferimento in Turchia, al Fenerbahce, e in Arabia Saudita, che mettevano sul piatto stipendi a doppia cifra. La Juventus vuole chiaramente cederlo e aspetta una decisione da Vlahovic, che non ha chiuso ad un trasferimento in Spagna, ma nemmeno in Premier League.