Pronti 100 milioni, addio Juventus: vanno entrambi da Inzaghi

Spesa in Serie A, pronti fino a 100 milioni di euro per l’acquisto di due big del campionato italiano. Tutti i dettagli

Sono giorni piuttosto caldi e già decisivi per diversi big della Serie A. Uno dei nomi più chiacchierati del momento è quello di Theo Hernandez. Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, infatti, il rapporto con il Milan è ormai compromesso: i dirigenti rossoneri hanno preso una decisione netta e piuttosto chiara, ovvero quella di mettere alla porta il terzino francese.

Il Milan, sotto la nuova direzione sportiva di Igli Tare, ha scelto il pugno duro per far capire al giocatore di essere stato ormai “scaricato”. Anche per questo motivo, dopo la netta presa di posizione del club, il terzino francese sembra aver dato una prima apertura all’Al-Hilal. Ma non solo. La formazione saudita guidata da Simone Inzaghi insiste per un altro big di ritorno in Serie A.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Turchia, in particolare, l’Al-Hilal starebbe preparando un’offerta da 100 milioni per Victor Osimhen e Theo Hernandez. La priorità del club saudita è quella di rinforzare l’attacco, oltre all’obiettivo ormai dichiarato Theo Hernandez. Resta ora da capire se i due calciatori avranno intenzione di cedere alle sirene arabe, o di proseguire le rispettive carriere in Europa, dove non mancano comunque le pretendenti.

L’Al-Hilal di Simone Inzaghi, nel frattempo, prepara un “all-in” per i due grandi obiettivi estivi. Theo avrebbe già dato una prima apertura, mentre Osimhen finora non ha mai aperto alle destinazione saudita.

Come raccontato su CM.IT dal nostro Alessio Lento, la chiusura fra Theo Hernandez e l’Al-Hilal non è così vicina, ma il dialogo è nuovamente riaperto tra le parti. La situazione è però cambiata rispetto a pochi giorni fa, quando il francese non aveva voluto prendere neanche in considerazione la proposta.

#TheoHernandez–#AlHilal: chiusura non così vicina, ma dialogo riaperto tra le parti. Situazione cambiata rispetto a pochi giorni fa, quando il francese non aveva voluto prendere neanche in considerazione la proposta. Le discussioni proseguono @calciomercatoit #Milan — Alessio Lento (@alessio_lento) June 22, 2025

Le discussioni proseguono e l’Al-Hilal insiste: l’obiettivo è regalare a Simone Inzaghi due big del nostro campionato per tornare a dominare in Saudi Pro League. Anche la Juventus è dunque avvisata sul fronte Osimhen.