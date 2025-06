Polveriera Inter, dal campo al mercato: “Ha fatto bene ad andarsene”

Dal campo al mercato, sono settimane piuttosto delicate anche in casa Inter. Marotta ed Ausilio devono ancora fare i conti con quella trattativa

Inizia a prendere forma anche la nuova Inter del dopo Inzaghi. Ancora con grande sofferenza, e senza convincere, ma nella seconda partita del Mondiale per Club è arrivata la prima vittoria per Cristian Chivu.

La dirigenza nerazzurra, nel frattempo, è già al lavoro da settimane sul fronte mercato. Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, sono giorni decisivi anche per l’arrivo di Bonny dal Parma: l’uscita di Sebastiano Esposito dopo il Mondiale per Club potrebbe sbloccare la trattativa per l’attaccante.

L’ex Empoli potrebbe diventare la pedina decisiva per abbassare la cifra cash e venire incontro alle richieste del Parma, che valuta Bonny intorno ai 25 milioni di euro. Marotta ed Ausilio hanno superato la concorrenza e sono ora in pole per l’attaccante classe 2003. Tuttavia, fra i tifosi c’è ancora malcontento anche per quanto riguarda il possibile colpo Bonny.

Calciomercato Inter, grana Bonny: le reazioni dei tifosi

Ecco alcune delle reazioni più significative raccolte su X da Calciomercato.it.

ma 3 mesi di trattativa per #Bonny, Bonny eh…

per pagare alla fine quanto chiede il parma? — Alex (@Sparisci_capra) June 23, 2025

Questa trattativa sembra tipo quando il negoziante mette il cartello “torno tra 5 minuti…se non sono tornato, rileggere il cartello.”😂😅

Ormai sono 2 mesi che leggiamo sempre le stesse cose su sto Bonny. 😤 🤦🏻‍♂️#Bonny #Calciomercato #Inter https://t.co/0AtV0JllI8 — Roberto 🖤💙⭐️⭐️ (@pigroman1) June 23, 2025

L’ @Inter vuole comprare #Bonny e spendere il budget mercato per lui… Bonny 8gol

Arnautovic 6gol

S. #Esposito 10gol 25milioni e mercato chiuso con Bonny?!?!?! Sicuri?!?!#InterUrawa #InterRiverPlate — Ale Gasta (@Gastaxxx) June 22, 2025

Sento di mercato finito al momento per l’ #Inter dopo l’acquisto di #Bonny , tranne in caso di altre uscite.

E il Signor #Inzaghi doveva nuovamente metterci la faccia in queste condizioni? Ha fatto benissimo ad andarsene. — Samuele (@zsaamu) June 22, 2025

Non mi strapperei i capelli se non lo prendessimo. Certo è che se dopo quasi 2 mesi di trattativa te lo fai fregare è l’ ennesima eclatante figura di 💩 di cric e croc. 😅🤦🏻‍♂️😤#Bonny #Inter #Calciomercato https://t.co/g6s4rYJapB — Roberto 🖤💙⭐️⭐️ (@pigroman1) June 22, 2025

Per #NicoPaz servono 35 milioni

Per #BONNY 25 milioni

Per #LuisHenrique spesi 25 milioni Ora il budget è finito. Se a centrocampo non esce qualcuno il centrocampista del Como non si può prendere. Poi venite a dirmi che è sempre colpa di #Inzaghi e tra un paio di mesi #Chivu. — Vincenzo Massimo (@joker_vinc8) June 23, 2025

È un mese che l’@Inter è ad un passo da #Bonny.

L’@Inter è vicina a #Bonny.

Pronta l’ultima offerta per #Bonny.#Bonny vuole solo l’@Inter .

Si studia il piano per #Bonny. Pezzi di 💩 morti di fame! — GianniCarbini 🌟20🌟🖤💙 (@Gianni_Carbini) June 23, 2025

I tifosi dell’Inter si interrogano sul colpo ma non solo. Oltre alla cifra dell’operazione, non convince neanche la strategia della dirigenza nerazzurra. E diversi tifosi sostengono così che Simone Inzaghi abbia fatto bene a lasciare Milano. Il clima è tutt’altro che sereno anche in casa Inter.