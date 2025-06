Milan, Maignan può dire addio: nuovo portiere dalla Spagna

Il Milan può dire addio a Mike Maignan, nonostante sia saltata la trattativa tra i rossoneri ed il Chelsea. Il discorso della sua cessione non è ancora chiuso ed a sorpresa il suo erede potrebbe arrivare dalla Spagna. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Per i rossoneri il futuro è ancora incerto e tutto da scrivere, dal momento che ci sono tante vicende che vanno chiarite da qui a poco tempo. La volontà di Massimiliano Allegri è quella, ovviamente, di avere a disposizione la squadra al completo nel minor tempo possibile. Una svolta importante da questo punto di vista è arrivata grazie alla cessione di Theo Hernandez all’Al-Hilal, che ha posto la parola fine, accettando la corte dei sauditi, ad una lunga telenovela. Viaggia, invece, verso la conferma Rafa Leao, che ha speso parole al miele nei confronti del Milan.

L’altro grande tema che ha caratterizzato questi ultimi giorni è rappresentato senza ombra di dubbio dal futuro di Mike Maignan. Il portiere, come è noto, ha spinto a lungo per approdare al Chelsea, che faceva sul serio per lui. Nonostante la trattativa si sia arenata adesso, non si può ancora dare per scontato la sua permanenza e ne è consapevole anche la società del Milan, che si sta guardando attorno per individuare un suo erede. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Milan, nome nuovo dalla Spagna per la porta: le ultime notizie

Ovviamente il ruolo del portiere non prevede che ci sia un margine d’errore. Sbagliare da questo punto di vista significa vedersi chiudere tutte le strade per il successo o quasi. In tal senso, la presenza di Massimiliano Allegri e di Igli Tare fa ben sperare. La speranza di tutti è che Mike Maignan, con il contratto in scadenza nel 2026, possa rinnovare e restare. In alternativa, però, stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, c’è un altro nome da aggiungere alla lista della spesa del Milan.

A quanto pare, infatti, il Milan ha messo nel mirino Andriy Lunin, forte portiere ucraino di proprietà del Real Madrid. L’estremo difensore, però, vuole lasciare i galacticos dal momento che vuole trovare spazio, dal momento che la casa blanca vanta tra i pali la presenza di un certo Courtois. In tal senso, si tratterebbe di un profilo perfetto, complice anche la giovane età.

A 26 anni è ancora giovane e per il Milan sarebbe anche un innesto di alto profilo, con gli spagnoli che lo valutano una cifra compresa tra i 20 ed i 25 milioni di euro. Una cifra che i rossoneri potrebbero incassare dalla cessione proprio di Maignan. Insomma, se il francese dovesse partire Tare potrebbe fiondarsi proprio su Lunin.