Juventus, il sostituto di Vlahovic: arriva l’olandese

La Juventus è al lavoro per incrementare il tasso tecnico in attacco. In caso di addio di Vlahovic, spunta l’arrivo dell’olandese: l’intreccio dalla Francia

La dirigenza bianconera cercherà di puntellare la rosa a disposizione di Tudor per affrontare nel migliore dei modi la prossima stagione. Una nuova pazza idea per rinforzare il reparto offensivo dell’allenatore croato che sta subito collezionando vittorie importanti al Mondiale per Club. Una crescita esponenziale da parte di diversi calciatori, come il turco Yildiz, che sarà al centro del progetto bianconero. Conosciamo subito il nuovo dettaglio per il fronte calciomercato: la nuova occasione dall’Olanda.

Novità interessanti sul fronte calciomercato in casa Juventus in vista della prossima stagione. La squadra bianconera guidata da Tudor continua a vincere al Mondiale per Club per cercare di arrivare fino in fondo. Nel frattempo la dirigenza torinese è molto attiva per sostituire Dusan Vlahovic, sempre più vicino alla cessione in estate. L’allenatore croato ha intenzione di rivoluzionare ancora una volta il reparto offensivo: ecco il possibile intreccio con l’attaccante olandese in Serie A.

Calciomercato, sprint in casa Juventus: l’affare in Serie A

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare all’annuncio in Italia. Una nuova soluzione immediato in caso di addio di Dusan Vlahovic: l’attaccante serbo è voglioso di affrontare nuove sfide avvincenti voltando definitivamente pagina.

Come svelato da SportMediaset, la Juventus starebbe pensando al piano B per sostituire Dusan Vlahovic. In pole c’è anche Jonathan David, ma l’attaccante olandese dello Strasburgo Emanuel Emegha è pronto a volare in Serie A. Anche le altre big italiane e non solo hanno chiesto informazioni per il centravanti del club francese. Classe 2003, non vede l’ora di compiere il definitivo salto di qualità: spunta un nuovo intreccio decisivo in casa Juventus.

Il club bianconero è al lavoro per incrementare il tasso tecnico della rosa di Tudor. Novità interessanti arriveranno nei prossimi giorni per iniziare la nuova stagione ricca di entusiasmo. Vlahovic cercherà subito una nuova soluzione immediata per continuare a scrivere la storia: ecco l’occasione giusta per Emegha sempre nei radar della Juventus.

Una voglia immensa per essere protagonista a partire dal ritiro estivo. L’attaccante olandese Emegha non vede l’ora di sognare in grande: tante big della Premier sono sulle sue tracce. I prossimi giorni saranno decisivi per la decisione definitiva in ottica futura.