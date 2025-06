Camarda ancora in Serie A, il Lecce balza in pole | CM.IT

L’attaccante italiano è pronto a lasciare il Milan durante il calciomercato estivo: la scelta è stata presa. Sarà rivoluzione totale in avanti

Sono le ore dell’addio di Theo Hernandez. Il francese è pronto a volare in Arabia Saudita per sposare il progetto dell’Al Hilal di Simone Inzaghi.

E’ praticamente tutto deciso, con il giocatore che ha detto sì a 20 milioni di euro netti a stagione. Al Milan, invece, andrà una cifra tra i 25 i 30 milioni di euro. La lista dei partenti, però, è davvero lunga e in queste ore si sta facendo chiarezza anche in merito alla partenza di Francesco Camarda.

La gestione del giovane bomber nel corso dell’ultima stagione non è piaciuta a nessuno: tra Milan Futuro e prima squadra, il giocatore non è riuscito a trovare la continuità che gli sarebbe servita. Così si correrà ai ripari con una cessione in prestito. I contatti tra Igli Tare e Beppe Riso sono stato costanti in questi giorni (non sono mancati i blitz a Casa Milan), anche perché c’è da risolvere la questione legata a Lorenzo Colombo, che piace soprattutto al Pisa, oltre che al Parma.

Camarda lascia il Milan: il punto della situazione

Il futuro di Francesco Camarda, però, si può decidere già nelle prossime ore. Il Milan gli rinnoverà il contratto fino al 30 giugno 2028 e poi verrà ceduto in prestito.

In questi giorni sono state davvero tantissime a bussare alla porta del Diavolo: in Serie B hanno chiesto informazioni la Carrarese e lo Spezia, oltre al Monza di Adriano Galliani, che a gennaio aveva chiuso l’affare, prima che Zlatan Ibrahimovic bloccasse tutto. Adesso lo svedese non farà nulla per far saltare il trasferimento di Camarda, che ha voglia di giocare e di farlo con continuità.

Nelle scorse ore a fare passi concreti in avanti verso l’acquisto dell’attaccante è stato il Lecce. Il club salentino – come confermato a Calciomercato.it – ha guadagnato la pole nella corsa al giocatore. Il pressing dei pugliesi è stato particolarmente apprezzato dall’entourage di Camarda. Corvino, che di giovani se ne intende, ha deciso di puntare sul centravanti italiano che ora può davvero diventare il primo rinforzo per il Lecce, che andrà a caccia di una nuova salvezza. In passato in Salento, sempre dal Milan, in prestito, era sbarcato Lorenzo Colombo, ora può toccare a Francesco Camarda