Napoli: incontro con il Bologna, quattro giocatori coinvolti

I partenopei continuano a lavorare sul calciomercato. Nei prossimi giorni possibile un incontro con i felsinei per fare un punto della situazione

L’asse Napoli-Bologna è sempre molto caldo. I partenopei in questo momento sono molto attivi sul calciomercato e Manna spera di poter chiudere alcune operazioni in davvero poco tempo. Secondo le informazioni di SportMediaset, prossima settimana potrebbe esserci un incontro fra Manna e la dirigenza felsinea per fare un primo punto della situazione. Il nome che sarà approfondito è sicuramente quello di Ndoye. Lo svizzero ha detto sì a Conte e si attende l’accordo fra i club.

L’incontro fra il Napoli e il Bologna porterà anche ad analizzare la fattibilità di una maxi operazione. Ci sono altri nomi sul taccuino di Manna e il summit consentirà di capire la possibilità di chiudere più di un affare durante il calciomercato estivo. Per il momento non è assolutamente facile per diversi motivi, ma l’intenzione di fare un tentativo c’è.

Calciomercato Napoli: summit con il Bologna, i giocatori coinvolti

Il nome in cima alla lista è sicuramente quello di Ndoye. Lo svizzero ha l’accordo con il Napoli ed ora bisognerà trovare quello con i felsinei. L’ipotesi è quella di una chiusura intorno ai 40 milioni di euro più il cartellino di Zanoli. Siamo comunque nel campo delle indiscrezioni e vedremo se ci sarà anche il coinvolgimento di altri giocatori.

Come riferito da SportMediaset, il Napoli continua a seguire da vicino Beukema. Il difensore olandese è il primo nome per la difesa degli azzurri, ma per adesso i felsinei non aprono assolutamente la porta. Ma nell’incontro sarà approfondita la situazione per capire eventualmente qualsiasi apertura da parte dei rossoblu. Di certo si tratta di un calciatore che Conte lo vuole a tutti i costi e quindi vedremo se si sarà fatto un sacrificio per accontentare il proprio tecnico.

L’altro nome in questione è quello di Ferguson. Lo scozzese in questo momento non è la priorità perché Anguissa potrebbe restare e quindi non è escluso che non si faccia nulla in quel ruolo. Ma l’incontro servirà a fare un punto della situazione.

Per il momento si è nel campo delle ipotesi e delle valutazione. Ma il summit previsto nelle prossime ore potrebbe essere decisivo per capire meglio cosa succederà con Ndoye, Beukema, Ferguson e Zanoli.