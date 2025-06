Milan, rivoluzione a destra: ecco il pupillo di Allegri dal Lille

Il Milan sta lavorando per rinforzare la rosa e da questo punto di vista è pronto a mettere sul tavolo un nome nuovo. Arriva dal Lille e può rappresentare un innesto davvero di grande interesse. Andiamo a vedere le ultime notizie su questo profilo che tanto piace ad Allegri.

Per i rossoneri sono ore a dir poco cruciali e decisive, dal momento che ci sono tanti aspetti da risolvere ed il tempo non è poi così tanto. Se da un lato è vero come è vero che manca ancora una sessione intera, di fatto, allo stesso tempo il lavoro iniziale è partito in ritardo vista la scelta a dir poco tardiva ricaduta su Igli Tare. Inoltre, ci sono ancora tante situazioni che vanno risolte, a partire da quelle che riguardano il futuro di Mike Maignan e di Theo Hernandez. Ma ovviamente non sono gli unici cambiamenti, questi, quelli che questa squadra andrà a realizzare.

Come è noto, Massimiliano Allegri è un profilo capace di adattarsi a qualunque contesto di squadra, ma chiaramente ci sono dei principi che non sono sacrificabili da questo punto di vista. In tal senso, il Milan sta lavorando ad una autentica rivoluzione sulla corsia di destra e la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno. A quanto pare, infatti, i rossoneri hanno messo nel mirino un vecchio pupillo dello stesso Allegri che arriva direttamente dal Lille, noto club francese. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Milan, nuovo innesto dal Lille? Emerge un profilo molto interessante

Dall’Inghilterra hanno rilanciato la notizia dell’interesse dei rossoneri per Vicario. Ma non è tutto. A quanto pare, infatti, sono diversi i profili che il Milan sta valutando. In particolar modo sulla fascia destra. Emerson Royal lascerà il club perché non ha minimamente convinto, e lo stesso Calabria potrebbe non restare. Per questo il Milan ha bisogno di inserire in rosa un terzino destro e bisogna fare attenzione da questo punto di vista al nome di Tiago Santos, pupillo di Allegri che lo voleva già ai tempi della Juventus.

Portoghese classe 2002, è un terzino destro di grande qualità in fase di spinta ma che fa la sua figura anche quando c’è da contenere. In tal senso, però, c’è un aspetto non di poco conto da tenere in considerazione. Questa stagione è stata fortemente condizionata da un terribile infortunio. Ad ottobre ha riportato la rottura del legamento crociato e da allora non si è mai ripreso. Bisogna, dunque, aspettare che Tiago Santos si rimetta in forza, ma è giovane, ha talento e per il Milan sarebbe un innesto di alto profilo.