Calciomercato, Lo Celso in Serie A: lo prende una big

Giovani Lo Celso non vede l’ora di sbarcare subito in Serie A. Ecco l’occasione da urlo per il 29enne centrocampista argentino: la decisione in ottica futura

Un nuovo intreccio a sorpresa per conoscere la futura destinazione del centrocampista del Real Betis, Giovani Lo Celso, che non vede l’ora di giocare in Serie A. Nuovo sprint per una big italiana: la nuova occasione da cogliere al volo.

Novità interessanti per quanto riguarda il futuro di Giovani Lo Celso. Il centrocampista argentino del Real Betis è pronto a cambiare aria: spunta la futura destinazione per conoscere da vicino dove giocherà in Italia. Una voglia immensa per continuare ad essere un elemento di spicco anche in Champions League: scopriamo subito i nuovi dettagli in ottica futura. La Serie A lo abbraccia a braccia aperte per iniziare così una nuova avventura da sogno: ecco in quale squadra giocherà.

Calciomercato, sprint per Lo Celso: affare in Italia

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per arrivare subito alla fumata bianca in Serie A. Una voglia pazzesca di mettersi anche al servizio dei più giovani: una carriera ricca di colpi di scena, ecco la nuova destinazione nel campionato italiano.

Come svelato dal portale spagnolo, estadiodeportivo, Giovani Lo Celso è pronto a dire addio al Real Betis per sbarcare finalmente in Serie A. Già in passato è stato accostato alle big italiane, ma ora Milan e Juventus sono alla ricerca di validi centrocampisti per la prossima stagione. Nonostante qualche problema fisico, ha realizzato nove gol conditi da tre assist vincenti. La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro: una voglia immensa di conoscere da vicino anche il campionato italiano.

Una voglia immensa per ambire a grandi palcoscenici per continuare a scrivere la storia. Una nuova occasione immediata in Serie A: già in passato è stato ad un passo dal Napoli, ma Milan e Juventus sono al lavoro per il nuovo affare dalla Spagna.

Lo Celso è stato protagonista con le maglie di Paris Saint-Germain e Tottenham, solo per citarne due, ma è stato bersagliato da numerosi infortuni che gli hanno impedito di esprimersi ancora al meglio delle sue possibilità. Ora è pronto a giocare da protagonista in Serie A: una destinazione a sorpresa in vista della prossima stagione. Nei prossimi giorni arriverà l’ok definitivo per firmare subito il contratto che lo legherà ad una nuova avventura in Italia.