Christensen in Serie A: la svolta, annuncio dalla Spagna

Il futuro del danese sarà lontano dal Barcellona e ci potrebbe essere un approdo nel nostro campionato per rinforzare una big. Le ultime

Il Barcellona adotterà una rivoluzione nella rosa. Uno dei calciatori destinati a lasciare il club catalano c’è Christensen. Deco in un’intervista ha confermato Araujo e a questo punto il destino del danese è segnato. Nelle prossime settimane di calciomercato si analizzerà con molta calma la situazione e si troverà la soluzione migliore. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro.

Secondo le ultime informazioni di AS, il futuro di Christensen potrebbe essere in Serie A. Un club avrebbe individuato nel danese il giusto rinforzo nel prossimo calciomercato e per questo motivo nel giro di qualche settimana ci attendiamo delle novità molto importanti in questo senso. E dalla Spagna confermano come una big del nostro campionato è pronta a fare un tentativo per sbloccare la trattativa e regalare il difensore al proprio tecnico.

Calciomercato: Christensen in una big italiana, i dettagli

Christensen è un calciatore che ha dimostrato qualità, ma deve trovare quella continuità che per adesso non c’è stata. Per questo motivo il Barcellona ha intenzione di cedere il giocatore ed iniziare una avventura differente e magari ritornare ai livelli che il centrale ha dimostrato sin da inizio carriera.

Stando a quanto riferito dal quotidiano spagnolo, il Milan avrebbe individuato in Christensen il giusto rinforzo per il prossimo calciomercato. Il danese è sempre piaciuto ad Allegri e rappresenta una possibilità importante per alzare il livello della rosa e dare una sicurezza nel reparto difensivo. Il Barcellona è pronto a dare il via libera a questa operazione e non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire se i blaugrana daranno il via libera ad un prestito oppure ad una cessione a titolo definitivo.

Il Milan potrebbe rappresentare una soluzione importante anche per lo stesso Christensen nel prossimo calciomercato. Il danese ha bisogno di continuità e i rossoneri sono la squadra giusta per rilanciarsi dopo un periodo non facile. E naturalmente il centrale darebbe ad Allegri l’opportunità di avere a disposizione un giocatore di qualità e di esperienza in un reparto che ha sicuramente dimostrato delle lacune importanti negli ultimi mesi.