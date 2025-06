Torna a vestire il bianconero: c’è lo scambio con Weah

La Juventus vince e convince al debutto nel Mondiale per Club, mentre sul mercato arrivano le sirene per il figlio d’arte

La Juventus non stecca all’esordio del Mondiale per Club e liquida con un roboante 5-0 la pratica Al Ain in quel di Washington, sotto gli occhi di Johan Elkann e di tutta la dirigenza.

Tutto facile per la formazione di Igor Tudor, trascinata dal tridente composto da Kolo Muani, Conceicao e Yildiz. Una doppietta a testa per il centravanti francese e il folletto lusitano, oltre alla gemma del numero dieci. Nell’undici iniziale di Tudor non sono mancate le sorprese, ad iniziare dalla titolarità di Alberto Costa.

Il giovane portoghese è stato uno dei migliori in campo, collezionando anche due assist vincenti nel primo tempo. Una mossa azzeccata quindi quella di Tudor, con Alberto Costa che ha risposto presente alla chiamata del tecnico croato.

Calciomercato Juventus, Tottenham su Weah: assist per lo scambio con Udogie

Tudor sulla destra ha preferito Alberto Costa a Nico Gonzalez, dato in vantaggio nelle previsioni della vigilia rispetto al laterale destro ex Vitoria Guimaraes.

Mentre a sinistra la scelta è ricaduta su Cambiaso, poi uscito all’intervallo (forse l’unico a non convincere nel primo tempo show dei bianconeri) in favore di Weah. Lo statunitense resta così una riserva nelle idee di Tudor, come dimostrano anche le esclusioni dal primo minuto in campionato dopo l’arrivo in panchina del croato al posto di Thiago Motta. Il figlio d’arte ha avuto un minutaggio inferiore dopo il ribaltone alla guida tecnica e rimane dietro nelle gerarchie di Tudor.

Non è da escludere perciò una cessione nel mercato estivo, specialmente se arrivasse un’offerta congrua alla Continassa. La Juve valuta il giocatore circa 20 milioni di euro, con lo statunitense che è seguito specialmente in Premier League come scrive il portale ‘Footmercato’. Nello specifico sarebbero Tottenham ed Everton che avrebbero messo gli occhi su Weah, oltre ad altre due società straniere.

La Juventus, visto l’interesse del Tottenham, potrebbe sfruttare la carta Weah per aprire una trattativa per un eventuale scambio con Udogie, uno dei profili seguiti dalla dirigenza bianconera in caso di partenza a sinistra di Cambiaso. In questo caso oltre al cartellino dell’americano servirebbe anche un assegno cash, visto che gli ‘Spurs’ valutano l’ex Udinese almeno 30 milioni di euro.