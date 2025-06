Napoli: blitz in Spagna, Atletico anticipato

I partenopei sono scatenati sul calciomercato e potrebbero chiudere un altro colpo importante dalla Spagna anche se non sarà assolutamente semplice

Il Napoli è sicuramente la squadra più attiva sul calciomercato in questo momento. I summit fra Conte e ADL a fine maggio hanno delineato come muoversi per rinforzare la squadra e questa volta il presidente dei partenopei non ha intenzione di deludere il suo tecnico. Naturalmente per farlo c’è bisogno di anticipare molto i tempi per riuscire a beffare anche la concorrenza e per questo motivo sono diverse le trattative impostate.

Ma non sono escluse delle sorprese. Il Napoli nei prossimi giorni potrebbe muoversi per un calciatore in anticipo con l’obiettivo di andare a strappare il calciatore all’Atletico. I Colchoneros sono in vantaggio, ma i partenopei restano in corsa e non è da escludere che si possa optare per una offerta con l’obiettivo di beffare gli spagnoli. Al momento questa è una sola ipotesi e vedremo cosa succederà nelle prossime ore.

Calciomercato Napoli: occhi in Spagna, le ultime

Il Napoli ha bisogno di rinforzare la rosa in diversi ruoli. I partenopei stanno sondando diversi calciatori e nel mirino di Manna sarebbe finito anche un centrocampista americano. È un vecchio obiettivo degli azzurri e ADL starebbe ragionando sulla possibilità di andarlo a prendere anche se non è affatto un compito semplice.

Stando a quanto riferito dal Mundo Deportivo, l’Atletico Madrid resta in vantaggio nella corsa di calciomercato a Johnny Cardoso, 24enne del Betis. Il club andaluso lo valuta intorno ai 40 milioni di euro e i Colchoneros sarebbero pronti a mettere sul piatto 30 per convincere gli spagnoli. Per il momento il Napoli resta alla finestra e potrebbe ragionare sulla possibilità di fare un’offerta magari per provare ad anticipare i Colchoneros e andare a regalare a Conte un centrocampista di assoluto livello.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Il Napoli è sulle tracce di Cardoso per il prossimo calciomercato. L’Atletico resta in vantaggio e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

Mercato Napoli: piace Cardoso a centrocampo

Cardoso è uno dei centrocampisti più ricercati in questo calciomercato. L’Atletico Madrid ci sta provando da tempo e vuole provare a chiudere nell’immediato anche per anticipare la folta concorrenza.

Il Napoli resta alla finestra. I partenopei seguono Cardoso ormai da tempo e potrebbe andare nei prossimi giorni ad anticipare la concorrenza e regalare il centrocampista agli azzurri.