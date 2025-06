Inter, caos Dimarco: gli hanno già ‘trovato’ il nuovo club per 50 milioni

La presa di posizione non è affatto passata inosservata e si sta letteralmente prendendo le luci della ribalta. Ecco cosa è successo

Pur avendo un approccio importante alla gara, l‘Inter si ritrova sotto nel parziale nella sfida contro gli Urawa Reds per effetto della rete messa a segno da Watanabe, in grado di sfruttare un’indecisione del pacchetto arretrato di Chivu. Anticipando i suoi diretti marcatori, il jolly offensivo della compagine nipponica è infatti riuscito ad eludere la marcatura dei difensori dell’Inter a battere un incolpevole Sommer con un tiro preciso che non ha lasciato scampo all’estremo difensore elvetico.

Proseguono dunque le difficoltà dell’Inter non tanto in termini di gioco e produzione offensiva, quanto sul profilo della concentrazione e nella tenuta di gara almeno dalla cintola in giù. È sostanzialmente questo il tenore di alcuni messaggi con i quali diversi tifosi dell’Inter hanno puntato il dito contro alcuni calciatori, le cui prestazioni sono giudicate al di sotto delle reali potenzialità. Nella scia di quanto successo sul finire della stagione, una quota importante delle critica è stata rivolta nuovamente a Federico Dimarco.

Bufera Inter, social ‘contro’ Dimarco: ecco cosa è successo

Benché abbia provato in un paio di sortite alcune sortite tipiche del repertorio, l’ex esterno dell’Hellas Verona sta faticando a saltare l’uomo con continuità per arrivare a mettere cross importanti nel cuore dell’area di rigore. Anche in occasione del gol di Watanabe, Dimarco non è parso irreprensibile in marcatura. Il che non è affatto passato inosservato, calamitando l’attenzione di quei tifosi dell’Inter che si aspetterebbero qualcosa in più dal loro esterno mancino. Ecco una rapida carrellata di commenti a riguardo:

quanto è scarso Dimarco ma quando lo vendiamo — ida🌵 (@i_buona) June 21, 2025

Dimarco non azzecca un cross dal 2024 — Julian Ross (@JulianRoss79) June 21, 2025

Dimarco può sedersi in panchina ? Il city non ha 50 mln da buttare? #InterUrawa — Andrea. (@A_Bazzu) June 21, 2025

Dimarco è preoccupante.

O ritorna almeno parente, non lontano parente, di quello che era o la vedo male #InterUrawa — Giulia🌻 (@giuliamngn) June 21, 2025

Abbiamo capito che DiMarco può andare via. E senza farlo più giocare, non sia mai che qualcuno che possa avere interesse a comprarlo ci ripensi vedendolo #InterUrawa — AlessandraG. (@ale_lisandra93) June 21, 2025

Mi spiace dirlo, ma bisogna trovare qualcuno al posto di Dimarco.

Sta dando il peggio di sé.. — Mai Impreparato💙⭐⭐🖤 (@95Clydebarrow) June 21, 2025

Io non voglio più vedere Dimarco e Barella in questa squadra, è raccapricciante — Kolaroviano #DimarcoOut (@homelanderismo) June 21, 2025

Prosegue il momento no di Dimarco, chiamato a fornire risposte concrete per lasciarsi alle spalle le ultime scialbe prestazioni. Staremo a vedere se il prosieguo del match possa contribuire ad imprimere una vera e propria svolta sotto questo punto di vista.