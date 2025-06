DIRETTA Mondiale per Club, Inter-Urawa 0-0: partiti! – LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale la seconda partita dei nerazzurri nella rassegna iridata

Dopo il deludente pareggio all’esordio contro il Monterrey, l’Inter cerca la prima vittoria nel Girone E del Mondiale per Club contro l’Urawa Red Diamonds. Considerando anche i vecchi formati della competizione, i nerazzurri sono diventati la prima squadra italiana a non vincere una partita in questo torneo. Un record negativo da metabolizzare in fretta.

In caso di sconfitta, la squadra giapponese verrebbe automaticamente eliminata, avendo già perso la prima partita contro il River Plate. Primo giocatore nipponico a segnare ad un Mondiale per Club, Yusuke Matsuo proverà a concedersi il bis, anche se il vero tallone d’Achille della squadra è il rendimento difensivo.

Rispetto alla sfida contro i messicani, Cristian Chivu non potrà contare nemmeno dalla panchina su Marcus Thuram, non disponibile al pari di Hakan Calhanoglu e Denzel Dumfries. È rientrato nella lista dei convocati, invece, Francesco Pio Esposito, che aveva saltato la prima partita.

In caso di vittoria questa sera, nell’ultima sfida contro il River l’Inter avrebbe la possibilità di battagliare per il primo costo, anche qualora gli argentini dovessero presentarsi alla sfida a punteggio pieno. Calciomercato.it seguirà la sfida di Seattle in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Inter-Urawa

INTER (3-4-2-1): Sommer; Darmian, de Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Asllani, Dimarco; S. Esposito, Zalewski; Lautaro Martinez. All. Chivu.

URAWA RED DIAMONDS (4-2-3-1): Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Hoibraaten, Naganuma; Yasui, Gustafson; Kaneko, Watanabe, Matheus Savio; Matsuo. All. Skorza.

CLASSIFICA GRUPPO E: River Plaete 3; Inter e Monterrey 1; Urawa Red Diamonds 0