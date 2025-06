Inter, Calhanoglu può salutare: nuovo play dalla Liga

L’Inter può dire addio ad Hakan Calhanoglu, che continua ad essere fortemente tentato dalla pista Galatasaray. In tal senso, i nerazzurri si possono muovere per un nuovo mediano che arriva direttamente dalla Liga. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Allo stato attuale delle cose, al netto del campo e del Mondiale per club che si sta disputando proprio in queste ore, l’attenzione da parte dei tifosi ed anche della dirigenza si concentra sul calciomercato. In maniera inevitabile. La squadra, infatti, dopo l’addio di Simone Inzaghi, dovrà subire delle modifiche in maniera del tutto fisiologica. Cristian Chivu, ovviamente, apprezza e rispetta il lavoro fatto dal suo predecessore, ma è consapevole del fatto che non si potrà fare semplicemente “copia e incolla” ma occorrerà cambiare qualcosa nel modo di stare in campo.

Per quanto riguarda il calciomercato, però, c’è da tenere in considerazione un aspetto non di poco conto. Vale a dire il futuro di Hakan Calhanoglu, probabilmente il regista più forte al mondo. E’ stata una intuizione proprio di Inzaghi collocarlo lì, dopo che a lungo aveva agito da trequartista ed al massimo da mezzala. Proprio con l’addio dell’ex Lazio, però, anche il destino del turco è adesso fortemente in bilico ed incerto. In tal senso, il Galatasaray fa sul serio e lui è tentato dalla possibilità di ritornare in patria. L’Inter non sta a guardare ed anzi ha messo nel mirino un nuovo play dalla Liga.

Inter, nome nuovo per la linea mediana: profilo perfetto per Chivu

Come è noto l’Inter si sta muovendo con interesse sulle tracce di Rovella e di Bonny, ma ovviamente sono diversi i profili che il club sta valutando. E da questo punto di vista sono da registrare delle novità significative. A quanto pare, infatti, ci sono degli aggiornamenti significativi da registrare. Secondo quanto raccontato da Transferfeed.com, infatti, l’Inter sta valutando attentamente la possibilità di portare in Italia Lucien Agoumé, calciatore cresciuto proprio nelle giovanili dei nerazzurri ed attualmente in forza al Siviglia.

Sulle sue tracce si sono l’Arsenal, il Tottenham ed il Manchester United dal momento che si è reso protagonista di una grande stagione. L’Inter lo ha ceduto un anno fa per 4 milioni di euro al Siviglia ma può sfruttare una clausola nell’accordo che gioca in favore dei nerazzurri. Marotta e soci, infatti, hanno diritto ad incassare il 50% della cifra incassata dal Siviglia per una sua cessione.

Tradotto in altri termini, l’Inter si può garantire le prestazioni di Agoumé a costo a dir poco ridotto. Pagando la metà. Classe 2002, è un calciatore dal talento cristallino e che in Liga si è completato, come certificato dalle 37 presenze in questa stagione con 1 gol e 3 assist. Per caratteristiche sarebbe un profilo praticamente perfetto per Cristian Chivu. Si attendono sviluppi.