“Chiunque vuole giocare nella Juve”: Thuram svela il prossimo colpo

Il figlio d’arte lancia un messaggio anche in chiave mercato dal ritiro negli Stati Uniti, dove i bianconeri di Tudor sono impegnati nel Mondiale per Club

La Juventus dà spettacolo al debutto nel Mondiale per Club, trascinata dal suo tridente offensivo nel rotondo 5-0 ai danni del modesto Al Ain.

Doppiette per Kolo Muani e Conceicao, oltre alla gemma di Kenan Yildiz. Tudor può trarre degli spunti interessanti dell’esordio di Washington, in attesa delle prossime gare e di test più probanti. Intanto la Juve convince, trascinata anche dal suo centravanti.

Randal Kolo Muani è stato il migliore in campo all’Audi Field contro l’Ai Ain, firmando due reti di pregevole fatture nel primo tempo. Il nazionale francese non ha dubbi sul suo futuro in bianconero (“Voglio restare“, le sue parole a fine partita) e la dirigenza della Continassa lavora per trovare un accordo con il Paris Saint-Germain per la permanenza del giocatore.

Juventus, Thuram spinge Kolo Muani verso la conferma: “Non c’è bisogno che lo convinca”

Kolo Muani ha conquistato anche la fiducia e l’affetto dei compagni nello spogliatoio dopo l’arrivo nel mercato di gennaio alla Juventus, con il connazionale Khephren Thuram che non nutre dubbi sul futuro dell’attaccante classe ’98.

Il figlio d’arte spinge Kolo Muani verso la conferma in maglia bianconera: “Randal è molto importante per la Juve. Ormai fa parte dei migliori attaccanti del mondo: è veloce, corre per la squadra e segna. Ci aiuta tantissimo. Non c’è bisogno che io lo convinca a restare: chiunque vorrebbe giocare in un club come la Juventus. Se mi taglierei le treccine per vederlo di nuovo tra di noi l’anno prossimo? Beh, questo no, mi chiedete troppo. Ma non serve: siamo la Juve e tutti vogliono restare qui“, le parole rilasciate da Thuram a ‘Tuttosport’ dal ritiro negli Stati Uniti della formazione di Tudor.

L’ex Lille si è soffermato anche sulla sua prima annata in Italia e sulla nuova dirigenza: “Sono felice di questa prima stagione alla Juventus. Tra gli obiettivi avevamo la qualificazione alla prossima Champions League e ci siamo riusciti. Ma non è finita: c’è ancora da giocare questo Mondiale per Club, dopo sarà tempo per i bilanci. Comolli? Ci ha detto che quest’anno dobbiamo tornare a vincere a tutti i costi, ma è normale che sia così: quando arrivi alla Juventus sai che dovrai lavorare ogni giorno per vincere tutto“.