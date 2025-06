Calciomercato, arriva il goleador olandese: Juve anticipata

Tutto può cambiare sul fronte calciomercato a distanza di poche ore. Novità interessanti per arrivare all’attaccante olandese: Juventus a mani vuote

Idee interessanti per continuare il percorso di crescita in vista della prossima stagione. Dopo l’exploit in Francia l’attaccante olandese non vede l’ora di firmare con un club prestigioso in Serie A: ecco l’intreccio decisivo.

Saranno ore frenetiche per i club italiani che sono al lavoro per incrementare il tasso tecnico delle rispettive rose. Spunta l’affare decisivo in vista del futuro: può arrivare subito il bomber olandese autore di ben 14 gol nel campionato francese. Una voglia immensa di ambire a grandi palcoscenici: dopo la stagione da applausi in Ligue 1, ecco la sua prossima destinazione a sorpresa in Serie A. Anche la Juventus lo ha monitorato a lungo negli ultimi giorni, ma è spuntata fuori una nuova squadra italiana.

Calciomercato, sprint in attacco: chiusura dalla Francia

Un nuovo intreccio di calciomercato nel campionato italiano per scoprire così la sua prossima squadra. Idee interessanti per continuare a puntare in grande: scopriamo la prossima mossa di mercato in Italia.

Come svelato da Calcionline, Emegha sarebbe finito nel mirino del Genoa: convinto Patrick Vieira che ha intenzione di puntare tutto sull’attaccante olandese dello Strasburgo. Novità interessanti in Serie A per ambire a grandi palcoscenici in vista della prossima stagione: anche la Roma ha chiesto informazioni per l’attaccante del club francese.

Al momento si trattano soltanto di idee suggestive per rinforzare l’attacco del Grifone. L’obiettivo dell’allenatore francese è quello di puntellare la rosa a propria disposizione con profili interessanti: classe 2003, è protagonista con la Nazionale Under 21 olandese. Potrebbe seguire le orme del connazionale Zirkzee che ha vestito la maglia del Bologna prima di spiccare il volo al Manchester United.

Una nuova idea interessante in vista della prossima stagione per innalzare il tasso tecnico del Genoa. Novità interessanti per provare così ad avere la meglio sulle concorrenti: una voglia immensa per continuare a sognare in grande. I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere così la prossima destinazione: Emegha è ormai diventato grande attirando così i forti interessamenti delle big europee.

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per ambire a grandi palcoscenici: un intreccio decisivo per chiudere subito l’affare in attacco dopo il suo exploit con la maglia dello Strasburgo. Ormai ci siamo per arrivare subito alla fumata bianca.