Juve: blitz in Francia, affare da 20 mln

I bianconeri potrebbero chiudere una operazione molto importante. Il giocatore piace tanto ed è pronta una offerta economica importante

La vittoria con l’Al-Ain rappresenta un segnale importante in casa Juventus. La cura Tudor sembra dare i suoi frutti anche se ci vorranno dei rinforzi per rendere la rosa ancora più completa. Comolli sta lavorando intensamente per individuare i giocatori giusti da dare al proprio tecnico e ci sono degli aggiornamenti. Secondo le informazioni del Corriere dello Sport, il direttore generale bianconero è pronto a chiudere una operazione importante.

Il giocatore piace molto alla Juventus anche se sin da ora si tratta di un affare di calciomercato non facile da chiudere. L’intenzione dei bianconeri è comunque quella di fare un tentativo per sbloccare il colpo. Siamo nel campo delle valutazioni, ma già nei prossimi giorni si potrebbe entrare nel vivo visto che la Vecchia Signora ha bisogno di rendere la squadra ancora più forte per poter ritornare a vincere dopo anni non sicuramente facili.

Calciomercato Juventus: nuova idea per l’attacco, le ultime

È una Juventus impegnata in una fase di valutazione dei colpi da chiudere. Subito dopo il Mondiale per Club si entrerà nel vivo anche perché devono ancora essere decisi i destini di alcuni calciatori. A partire da Conceicao e Kolo Muani. Per i due il riscatto sembra essere ora più vicino, ma nessuna scelta definitiva è stata fatta.

Intanto per rinforzare l’attacco, come riferito dal Corriere dello Sport, il nome in cima alla lista è quello di David. Il canadese, che si è allontanato dal Napoli e dall’Inter, potrebbe rappresentare la soluzione di calciomercato per la Juventus e per Tudor. Si tratta di una operazione di calciomercato non facile visto che gli agenti chiedono 12 milioni alla firma oltre ad un contratto da 7 milioni di euro a stagione. Parliamo, quindi, di un affare da circa 20 milioni complessivi nel primo anno.

La Juventus valuta, quindi, la possibilità di andare a prendere David in questo calciomercato. Il giocatore canadese piace molto ai bianconeri e la Vecchia Signora è pronta ad affondare il colpo soprattutto dopo la cessione da parte di Vlahovic.

Dopo il no di Gyokeres e le difficoltà di arrivare a Osimhen, la Juventus potrebbe andare con forza su David per rinforzare la rosa nel prossimo calciomercato.

Si tratta di una operazione da 20 milioni di euro. Ora resta da capire se David darà il via libera al suo trasferimento alla Juventus oppure si andrà su altre soluzioni.