Calciomercato, affare dall’Empoli: nuovo rinforzo per l’Europa

Il calciomercato continua a regalare innesti di qualità in vista dell’Europa. Spunta l’affare dall’Empoli per rinforzare la rosa di una big italiana, la novità

Ci sarà una nuova rivoluzione sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione. Le big italiane sono al lavoro per rinforzare le rispettive rose: ecco la nuova destinazione dopo l’exploit con la maglia dell’Empoli. Giocherà in Europa per mettere in luce tutto il proprio talento: l’intreccio decisivo in Serie A.

Un nuovo talento dell’Empoli è pronto a sbarcare in una big italiana che disputerà una competizione europea. Un intreccio decisivo in Serie A per ambire a grandi palcoscenici: spunta l’affare a sorpresa per puntare a nuovi traguardi suggestivi. Saranno ore intense per arrivare subito all’accordo immediato in vista della prossima stagione. La dirigenza del top club italiano non vede l’ora di chiudere l’affare per regalare ai tifosi innesti di qualità che conoscono già il campionato italiano. Conosciamo subito i nuovi dettagli della futura operazione in vista della prossima stagione: la soluzione immediata per iniziare a puntare in alto.

Calciomercato, novità in Serie A: nuovo intreccio da Empoli

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per la soluzione immediata in Serie A. Una nuova rivoluzione estiva per ingaggiare subito il talento dell’Empoli che vuole subito cambiare aria: ormai ci siamo per l’affare sorprendente in vista dell’Europa.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la Roma ha messo gli occhi sul trequartista inglese dell’Empoli Tino Anjorin. Il centrocampista 2001 è pronto a firmare con un club prestigioso in Serie A dopo la retrocessione della squadra toscana. Un profilo davvero interessante per rinforzare così la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini che non vede l’ora di essere protagonista alla guida dei capitolini.

Un nuovo intreccio interessante sul fronte calciomercato per ambire a grandi palcoscenici. Anjorin ha intenzione di giocare anche in Europa per mettere in luce le sue qualità: saranno ore decisive per arrivare alla fumata bianca. La Roma è al lavoro per innalzare il tasso tecnico della rosa giallorossa dopo l’insediamento rapido del neo ds Massara.

Una voglia immensa di giocare anche in Europa dopo l’exploit con la maglia dell’Empoli: ormai ci siamo per la nuova soluzione in vista del futuro. La Roma vorrebbe tornare a lottare per lo Scudetto dopo tante stagioni tra alti e bassi: ormai ci siamo per la firma ufficiale.