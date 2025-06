Icardi pronto a tornare in Serie A: ha già scelto la squadra

L’argentino può lasciare la Turchia e tornare a giocare in Italia: avrebbe già le idee chiare in merito al suo futuro

La sfida contro l’Urawa sarà quasi decisiva per il Mondiale per Club dell’Inter. La stagione nerazzurra non si è affatto conclusa, ma per la nuova competizione sarà Cristian Chivu a guidare i meneghini dalla panchina.

Oltre che al campo però, in casa Inter sarà occasione anche per fare le opportune valutazioni in merito al mercato. Capire cosa servirà davvero al nuovo tecnico, anche se un obiettivo appare chiaro: rinforzare l’attacco. Con gli addii di Correa e Arnautovic, in casa nerazzurra è caccia alla punta. Vero che il Mondiale per Club servirà per valutare con attenzione i fratelli Esposito, ma altrettanto vero che il club cerca rinforzi di peso.

Inter, Icardi sogna il grande ritorno

A proposito di rinforzi, per l’attacco dell’Inter sembra essersi aperta una clamorosa opzione: un ritorno che avrebbe dell’incredibile.

Come infatti riferisce ‘Inter News’, Mauro Icardi sarebbe ben felice di tornare in Italia e in particolare nella Milano nerazzurra. L’ipotesi più realistica sarebbe la permanenza del calciatore argentino nella squadra Campione di Turchia, visto che al Galatasaray Icardi percepisce uno stipendio da 10 milioni di euro annui, ma in caso di addio, il classe 1993, sotto contratto con il club di Istanbul fino al 2026, avrebbe messo l’Inter in cima alle priorità. Il centravanti accetterebbe il ruolo di riserva alle spalle di Thuram e Lautaro Martinez, oltre alle condizioni economiche che il club sarebbe disposto a proporgli.

Per fare in modo che il ritorno si concretizzi servirebbe la volontà di entrambe le parti in causa. Quella della società nerazzurra, al momento, non appare all’orizzonte. La strategia del club meneghino è di rinforzare il reparto offensivo con calciatori dalle potenzialità non ancora espresse. In questo senso i nomi di Bonny del Parma e di Hojlund del Manchester United restano i preferiti. Staremo a vedere dunque se il possibile approdo di Icardi potrà o meno concretizzarsi, visti quelli che sono, al momento, i piani della società.