Sancho-Juve e beffa a Conte: svelate tutte le cifre

Le ultime sull’esterno inglese nel programma JUVEZONE in onda su Youtube

Focus su Jadon Sancho nel programma JUVE ZONE in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. Le ultime sull’esterno inglese tornato prepotentemente nel mirino del club bianconero. Comolli e soci si sono mossi per il classe 2000, obiettivo concreto del Napoli di Antonio Conte.

“Juve su Sancho? So che ci sono discorsi importanti già col Napoli e anche di un accordo verbale col giocatore – ha risposto il nostro ospite, Michele De Blasis di ‘Oggi Sport Notizie’ – Il napoli sta trattando con lo United, ha messo in stand-by la questione ma ha l’accordo verbale col giocatore e può farsi forte di quello”.

Stando sempre a De Blasis, “l’anno scorso era tutto fatto con la Juve, le mancate uscite di Kostic, Arthur e Djalo hanno fatto sì che la trattativa non andasse in porto. Ora non so se c’è stato questo ritorno di fiamma”.

La Juve torna su Sancho: “Richiesta di informazioni, ma il Napoli è avanti”

Su Sancho e non solo è intervenuto pure il nostro Giorgio Musso: “Il Napoli è in pressing sugli agenti del giocatore, le cifre sono intorno ai 25 milioni – le sue parole a JUVE ZONE – Il Chelsea aveva un riscatto fissato a 35. La Juve si è fermata a una semplice richiesta di informazioni, ha fatto dei sondaggi per capire l’evolversi della situazione”.

Come aggiunge Musso, tra Juve e United “c’erano stati dei contatti anche per Hojlund la settimana scorsa, una pista che ora si è raffreddata”. Chiudendo con Sancho, l’esterno inglese “piace ancora alla dirigenza nonostante l’addio di Giuntoli. Ha classe e attira le big, ma il Napoli è avanti perché ha avuto contatti concreti”.