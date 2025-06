Moggi infiamma i tifosi bianconeri: “Vi do una notizia certa sulla Juventus”

L’ex Dg e uomo mercato della Juve si è soffermato sul mercato della squadra bianconera

La Juventus si gode un Kolo Muani in grande spolvero, con l’attaccante francese trascinatore dei bianconeri al debutto della squadra di Tudor nel sonoro 5-0 rifilato all’Al Ain.

Il neo Direttore generale Comolli ha strappato al PSG il prestito di Kolo Muani fino al termine del Mondiale per Club e di è mostrato fiducioso sulla permanenza del giocatore anche per la prossima stagione. Anche il centravanti spinge per la conferma alla Continassa, con la Juve che metterà sul piatto il rinnovo del prestito con diritto (o obbligo di riscatto) tra un anno fissato sotto i 50 milioni di euro.

La Juventus però punta a un altro attaccante di respiro internazionale per completare la rosa di Igor Tudor, con il tecnico a sua volta confermato in panchina e che ha rinnovato il proprio contratto fino al 2027 prima della partenza per gli Stati Uniti.

Moggi esclude l’arrivo di Osimhen: “Non andrà alla Juve”

Sono attese grosse novità per quanto concerne l’attacco della Juve, anche perché Dusan Vlahovic è sempre destinato alla partenza e a lasciare Torino questa estate. Al serbo si aggiunge anche la cessione di Milik, ancora fuori dopo l’infortunio dello scorso anno e che potrebbe andare via con la formula del prestito.

La ‘Vecchia Signora’ cerca così un centravanti e uno dei nomi più gettonati resta quello di Victor Osimhen, insieme a Gyokeres e a David, quest’ultimo svincolato dopo l’addio al Lille. Sull’arrivo del nigeriano di proprietà del Napoli e nell’ultima stagione in prestito al Galatasaray, che solletica la fantasia dei tifosi, arriva però la netta chiusura di Luciano Moggi: “Vi do una notizia certa, senza timore di essere smentito. Osimhen non andrà alla Juventus, non ci sono possibilità che completi l’attacco di Tudor“, ha chiosato l’ex Dg e uomo mercato bianconero intervenendo a ‘Netweek Calcio Show’.

Osimhen, che per il momento ha rifiutato le faraoniche offerte dall’Arabia Saudita, nelle scorse ore si è soffermato così sul suo futuro: “Questo è quello che succede sempre quando finisce la stagione e poi iniziano le trattative per il mercato estivo. Ci sono tanti club che mi vogliono, ma in questo momento mi sto concentrando sulle vacanze per divertirmi“.