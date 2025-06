Milan, il Barcellona li scarica: doppia occasione low cost

Il Milan si sta guardando attorno ed ora in sede di calciomercato emerge una grande occasione. Il Barcellona ha deciso di mettere sul mercato due profili che potrebbero essere davvero perfetto per Massimiliano Allegri. Andiamo a vedere i dettagli.

Non è stato assolutamente un mercato facile fino a questo momento quello dei rossoneri, dal momento che è iniziata decisamente in salita. Basti pensare che la prima operazione è stata la cessione di quello che è stato il miglior calciatore della passata stagione, vale a dire Reijnders. E che per di più sono fortemente in bilico anche gli altri tre big di questa rosa, vale a dire Rafa Leao, Mike Maignan e Theo Hernandez. Ovviamente qualche sacrificio era inevitabile vista la mancata qualificazione in Europa, ma il timore è che questa squadra possa essere ancora più indebolita.

Si era consapevoli, ovviamente, del fatto che una cessione di un top servisse a finanziare le entrate, ma per il momento, Modric a parte, sembra in salita la strada sia per Xhaka che per Javi Guerra. Il Milan, infatti, per regalarsi questo doppio colpo a centrocampo, deve alzare in maniera importante le offerte per entrambi. Adesso, però, per i rossoneri attenzione a questa doppia pista a basso costo dal Barcellona, con questo affare che può essere una manna dal cielo. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Milan, doppia occasione low cost dal Barcellona: le ultime

Sono tante le necessità che ha questa squadra se intende continuare a restare competitiva e da questo punto di vista ne è perfettamente consapevole Massimiliano Allegri. Per il quale, però, arriva adesso un importante punto di svolta. Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, un potenziale assist può arrivare dal Barcellona. I catalani, infatti, hanno deciso di mettere sul mercato, anche per far fronte alle enormi difficoltà economiche in cui si trova, sia Christensen che Araujo. Due calciatori accostati più di una volta al Milan di recente.

La decisione in questione dei catalani può spalancare le porte ad un doppio rinforzo in difesa da non sottovalutare per il Milan. Che, come se non bastasse ciò, vede fortemente in bilico sia Tomori che Thiaw. Se per loro dovesse arrivare una offerta importante, potrebbero partire. Ed i rossoneri adesso sanno che da Barcellona si può provare a pescare qualcosa di interessante. Per caratteristiche, sia Araujo che Christensen sono dei profili perfetti per Massimiliano Allegri, dal momento che abbinano una grande esperienza a delle ottime caratteristiche sia fisiche che tecniche.