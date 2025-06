Milan, a rischio con il Leverkusen per Xhaka: il motivo

Il Milan era sempre più fiducioso di riuscire a chiudere l’affare con il Leverkusen per Xhaka, ma alla fine così non andrà a finire.

Stando alle ultime notizie, infatti, questa brusca frenata si sarebbe registrata nelle scorse ore dopo che il club tedesco ha preso iniziativa in merito ad un’altra importante operazione, che difatti rovina i piani di Igli Tare prossimo ad attuare il piano perfetto per far sbarcare in rossonero il centrocampista svizzero.

La situazione adesso è cambiata, e questo potrebbe costringere la dirigenza rossonera a valutare altre soluzioni per la mediana, anche se non è ancora detta l’ultima parola.

Rischia di saltare Xhaka: tutta colpa del Leverkusen

Il Milan continua a spingere forte per Grant Xhaka, la scelta numero 1 di Massimiliano Allegri per il centrocampo rossonero. L’ottimismo di questi giorni è stato sostituto dallo stupore delle ultime ore, anche perché c’è il serio rischio che l’affare con il Leverkusen non vada in porto.

La colpa è solo del club tedesco, che oltre a non volerne sapere di fare a meno dello svizzero, nelle scorse ore avrebbe chiuso un’operazione che potrebbe seriamente stravolgere i piani del direttore sportivo Igli Tare, che insieme a Giorgio Furlani stava studiando la soluzione perfetta per riuscire a portare a casa questo obiettivo.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Fabrizio Romano, il sostituto di Jonathan Tah al Bayer Leverkusen sarà il giovane classe 2003, oramai ex Liverpool, Jarell Quansah, che si trasferirà in Germania per la modica cifra di 30 milioni di euro. Questo significa che le Aspirine non sono più alla ricerca di un difensore centrale, e dunque crolla l’ipotesi per il Milan di poter inserire nell’affare Xhaka il cartellino di Malick Thiaw, profilo che è stato accostato in più occasioni nel corso di questi giorni alla formazione di Erik ten Hag.

Milan-Xhaka: la situazione

L’arrivo di Quansah al Leverkusen rovina un po’ i piani del Milan, che già stava valutando come studiando la mossa giusta per convincere il Bayer Leverkusen con Malick Thiaw. Ovviamente l’arrivo dell’anglo-scozzese non esclude che le Aspirine possano fare un altro difensore in questo campionato, ma i 30 milioni versati nelle casse del Liverpool lasciano capire che oramai non è più una priorità.

L’idea Thiaw bisogna metterla dunque da parte, con il Milan che comunque non molla la presa per Xhaka. Stando a Fabrizio Romano, infatti, l’accordo verbale fra le parti sarebbe imminente, e questo potrebbe garantire al Diavolo di avere il pallino del gioco in mano nel momento in cui le trattative con il Leverkusen dovessero entrare nel vivo, anche perché oramai la volontà di Xhaka è chiara: vuole solo il Milan. Staremo a vedere.