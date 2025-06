Inter, è rivoluzione in attacco: doppio colpo dallo United

L’Inter guarda con interesse in casa Manchester United ed in tal senso può mettere in atto un doppio colpo che avrebbe davvero il gusto di una mini rivoluzione. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Per i nerazzurri si tratta di una estate cruciale. Dopo quattro anni, infatti, si è concluso il ciclo di Simone Inzaghi e si è deciso di ripartire con Cristian Chivu. Un allenatore giovane, che non ha alle spalle un grande vissuto ma che ha dimostrato di avere una buona, buonissima base di partenza. Ovviamente, però, la squadra andrà ritoccata ed adeguata a quelle che sono le sue indicazioni e le sue necessità tecniche e tattiche. Ed ovviamente uno dei grandi temi riguarda in maniera del tutto inevitabile l’attacco e la proposta offensiva in senso assoluto.

Un discorso simile si può fare anche in casa Red Devils. Anche il Manchester United, pur ripartendo da Ruben Amorim che è arrivato a campionato in corso, cambierà tantissimo e questo può creare tante occasioni di calciomercato. Per le big di Serie A e non solo. In tal senso, stando a quanto arriva nelle ultime ore, l’Inter potrebbe addirittura lavorare ad un doppio colpo che arriverebbe direttamente dallo United. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Inter, doppio innesto dal Manchester United? Vediamo le ultime notizie

L’avventura di Chivu all’Inter è già stata oggetto di critiche, ma è presto per dare giudizi. In tal senso, è noto che qualcosa servirà e la dirigenza si sta muovendo per accontentarlo per il calciomercato. Il primo nome della lista è Rasmus Hojlund del Manchester United, oltre a Bonny che è praticamente in dirittura d’arrivo dal Parma. Ma il danese non è il solo obiettivo che potrebbe arrivare dall’attacco per Cristian Chivu. E sempre dai Red Devils. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato internazionale, l’Inter infatti ha avviato i contatti anche per Marcus Rashford, attaccante inglese tornato al Manchester United dopo il prestito all’Aston Villa. Ha una gran voglia di giocare in UEFA Champions League ed i nerazzurri gli darebbero la possibilità di farlo.

Inoltre, con lui in rosa, Chivu avrebbe anche la possibilità di variare canovaccio tattico, provando magari un tridente in avanti. Ovviamente, però, la strada è in salita dal momento che i costi di questa operazione non sono di lieve entità, come si suole dire in questi casi.