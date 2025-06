Inter-Chivu, è già bufera: “Questa non l’ho capita”

La gestione delle scelte sulla panchina dei nerazzurri non ha raccolto grandi consensi: critiche pesanti

La nuova Inter di Christian Chivu ha iniziato a muovere i primi passi a partire dal Mondiale per Club attualmente in corso negli Stati Uniti dove si è consumata anche la prima uscita ufficiale del nuovo ciclo.

I nerazzurri, che hanno voltato pagina dopo la bruciante finale di Champions persa per mano del PSG, non sono riusciti ad andare oltre l’1-1 nella gara contro il Monterrey di Sergio Ramos. Un 1-1 che ha già alimentato le prime critiche sull’operato dei meneghini che con l’allenatore rumeno hanno compiuto una scelta sorprendente ed evidentemente coraggiosa.

Servirà tempo e pazienza intorno a Chivu che si ritrova un gruppo da rilanciare dopo le delusioni di fine stagione in attesa poi di modificare ulteriormente la squadra anche nell’aspetta attraverso alcune scelte di calciomercato.

I movimenti tra entrate ed uscite e la gestione del dopo Inzaghi rappresentano quindi temi caldi che per forza di cose passano anche attraverso la gestione del campo, con un Mondiale per Club faticoso incastrato a cavallo tra due stagioni, che però potrà portare importanti benefici economici.

Inter, Adani perplesso su Chivu: “Non l’ho capita”

Dal punto di vista tecnica il timone è nelle mani di Chivu, ma la decisione di puntare su di lui non pare aver raccolto enormi consensi.

Tra le critiche più forti anche quella di Lele Adani che a ‘Viva el Futbol’ ha ammesso: “Questa scelta non l’ho capita. La scelta dovrebbe essere frutto di un percorso, di una visione chiara. O si parte da un progetto e si cerca il profilo adatto, oppure si ha in mente un allenatore e si costruisce attorno a lui. Onestamente, non ho capito questa decisione”.

Adani ci ha però tenuto a precisare: “Non metto in discussione la qualità di Chivu, che mi sembra serio, competente, appassionato e ben inserito nell’ambiente nerazzurro, ma manca un percorso logico e condiviso”.

Al netto della scelta di affidarsi a Chivu, Adani ha poi criticato la gestione del dopo Inzaghi: “L’analisi andava fatta con settimane di anticipo, non aspettando il fischio finale di PSG-Inter. Lo stato maggiore dell’Inter era pronto a salutare Inzaghi o ha reagito all’ultimo? Se era pronto, avrebbe potuto muoversi prima”.