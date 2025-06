Offerta più alta dell’Inter: 60 milioni e va alla Juve

L’offerta della Juventus resta più alta di quella dell’Inter, superata la concorrenza: spunta la data per concludere la maxi operazione

Si scalda il calciomercato della Juventus e sembra superata la concorrenza delle altre big di Serie A. Damien Comolli è partito con la squadra per il Mondiale per club negli Stati Uniti, ma allo stesso tempo sta cercando di costruire una rosa adeguata e vuole portare nel board il nuovo direttore sportivo.

Dopo la spedizione americana, la rosa sarà rivoluzionata. Il club bianconero vuole mantenere Kolo Muani, il quale sarebbe contentissimo di restare. Serve l’intesa con il PSG per prolungare il prestito con riscatto fino al 2026. Partirà, invece, Dusan Vlahovic. Il serbo è rimasto per la competizione mondiale, ma non rientra nei piani di Tudor e della dirigenza. Il suo addio provocherà senza dubbio una reazione a catena: la Juventus ha bisogno di un centravanti nuovo per affrontare la Champions e dare un’alternativa a Kolo Muani.

L’obiettivo numero uno della Juventus resta Jonathan David. Un parametro zero. L’occasione è unica e l’offerta economica proposta all’entourage è superiore alla concorrenza dell’Inter, che ha virato su altri profili meno costosi. Bonny su tutti è pronto a diventare nerazzurro e seguire il suo allenatore al Parma Cristian Chivu.

David alla Juve: c’è una data per il sì

Il nuovo che avanza è Jonathan David, da diversi anni è finito sotto i riflettori. Nell’ultima stagione trascorsa al Lille ha messo a segno 25 marcature complessive, tra coppe e campionato. Ha preferito non rinnovare il contratto e ora è svincolato, alla ricerca della miglior soluzione.

Gli agenti del classe 2000 hanno trattato con Inter e Napoli, ma la Juventus si è inserita bene e attualmente ha una posizione di vantaggio. L’offerta di circa 7 milioni di euro proposti all’attaccante superano le cifre delle altre due concorrenti.

Spunta anche una data oltre la quale la Juventus non vorrà andare. Infatti, l’entourage del canadese è stato avvisato: entro metà luglio, la società bianconera vorrà conoscere la risposta definitiva del calciatore. Bisogna prepararsi alla nuova stagione e Comolli non vuole perdere tempo. In caso di risposta negativa, virerà su altri obiettivi. Non mancano le alternative, ovviamente, ma sarebbero più costose.

L’operazione Jonathan David, tra stipendio e commissioni, potrebbe essere di circa 60 milioni di euro. Molto più elevato il costo dell’operazione che porta ad Osimhen, il quale resta un obiettivo concreto ma difficile da realizzare per via del muro alzato dal Napoli contro le concorrenti interne. De Laurentiis non si accontenterà del valore della clausola rescissoria – valida solo all’estero – ma sparerà più alto dei 75 milioni di euro.