Mondiale per Club già finito, doppia tegola UFFICIALE

L’esperienza al Mondiale per Club dura pochissimo, maxi stangata della FIFA: solo un ricorso può salvare la competizione

In questa prima giornata del Mondiale per Club si è visto di tutto. Il 10 a 0 rifilato all’Auckland City, unica squadra composta da giocatori dilettanti; il pareggio di Simone Inzaghi contro il Real Madrid; il ritorno di una vittoria convincente con goleada della Juventus e tante altre belle storie da raccontare.

C’è però una terribile macchia che colpisce la storica formazione argentina del Boca Juniors, in campo al debutto della competizione contro il Benfica. Che fosse una partita difficile, era già noto. Ma tale da far scattare una serie di cartellini rossi e una maxi squalifica.

Boca Juniors-Benfica, cos’è successo

La partita del girone C tra Boca Juniors e Benfica è terminata 2-2. Tanti gol, ritmi elevati, ma soprattutto un livello di agonismo ben sopra le aspettative. È stata sicuramente la partita che ha fatto più discutere, per via dell’atteggiamento in campo della formazione gialloblu.

Ander Herrera, in particolare, ha completamente perso la testa dalla panchina, quando è andato a muso duro verso il direttore di gara che stava rivedendo delle immagini al VAR per concedere un calcio di rigore al Benfica. In quel momento, il Boca stava vincendo 2-0, ma l’ex Manchester United non ci ha visto più e si è scontrato persino con gli uomini della sicurezza attorno al direttore di gara. Non ci ha pensato due volte l’arbitro Cesar Ramos.

Nel finale della partita, un altro evento che ha scatenato parecchia indignazione e scalpore. Contrasto ruvidissimo di Figal su Florentino Luis. Colpo proibito e totalmente gratuito sulla linea laterale del campo. A quel punto, il direttore di gara messicano ha estratto immediatamente il cartellino rosso e ha disinnescato la rissa provocata dopo l’espulsione.

Maxi squalifica per Herrera e Figal, ma il Boca Juniors non ci sta

La FIFA, secondo quanto riportato dall’Equipe, ha punito i due calciatori con una sanzione esemplare. Ander Herrera è stato squalificato per quattro turni per via del suo atteggiamento ostile nei confronti dell’arbitro. Quattro turni di squalifica anche per Figal.

Il Boca Juniors proverà a presentare ricorso per ridurre le squalifiche. In caso negativo, Herrera e Figal tornerebbero solo per le semifinali. Ma il percorso è lungo e tortuoso. Nel corso della stessa partita è stato espulso anche Belotti per il Benfica, per un intervento scomposto. Prevista solo una giornata di squalifica per l’ex attaccante della Nazionale.