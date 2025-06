Milan: svolta in attacco, il bomber arriva con lo sconto

Tare è al lavoro per dare un attaccante ad Allegri. C’è un profilo che interessa molto al direttore sportivo e sono in corso le valutazioni del caso

Sono giorni di contatti e riflessioni in casa Milan. In sede ieri si sono presentati diversi agenti e gli incontri continueranno anche nelle prossime ore. Tare e Allegri stanno valutando diversi profili e nelle prossime settimane si dovrà entrare nel vivo delle trattative per capire la fattibilità delle operazioni. La stagione del club rossonero inizierà in anticipo e quindi il tecnico toscano spera di poter lavorare sin da inizio ritiro con quasi tutta la rosa al completo.

Fra i rinforzi che il Milan dovrà chiudere c’è anche un attaccante. E, secondo le informazioni di Konur, i rossoneri starebbero seguendo da vicino uno degli esuberi di una big. La trattativa non si preannuncia semplice visto che il club chiede una cifra importante. Ma con il passare delle settimane la situazione potrebbe cambiare e si ragiona sulla possibilità anche di andarlo a prendere con uno sconto nella seconda parte di calciomercato.

Calciomercato Milan: colpo in attacco, c’è il sì del club

Il Milan lavora per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. In attacco il futuro di Gimenez è ancora tutto da scrivere e non è da escludere che ci possa essere anche una sua partenza. Molto dipenderà dalla decisione del tecnico toscano e anche dalle opportunità che potrebbe dare il mercato estivo.

Uno dei nomi valutati dal club rossonero è quello di Rashford. Il giocatore inglese piace molto al Milan e il Manchester United è pronto a dare il via libera alla sua cessione nel prossimo calciomercato. I Red Devils lo valutano intorno ai 40 milioni di euro, ma non è da escludere che si possa optare anche per una soluzione differente visto che nessuno sembra intenzionato a sborsare una cifra simile.

Per adesso Rashford è una ipotesi di calciomercato per il Milan. Non si hanno contatti diretti, ma si stanno facendo tutte le valutazioni del caso per capire se l’inglese potrà davvero essere il nome giusto per i rossoneri.

Mercato Milan: Rashford resta un obiettivo

Il Milan e Rashford potrebbe essere un binomio vincente visto che entrambi sono alla ricerca di un riscatto. Anche se per adesso si tratta di una semplice ipotesi di calciomercato.

Il Manchester United è pronto a cedere l’inglese, ma dovranno comunque essere abbassate le pretese visto che il Milan difficilmente spenderà 40 milioni di euro per il calciatore.