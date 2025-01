Rashford sbarca in Serie A, sono sicuri: “È l’unica opzione”

L’attaccante dello United accostato nuovamente a una big italiana e in Inghilterra è data come unica vera pista rimasta

Una delle telenovele di mercato di questa finestra invernale di gennaio è stata senza dubbio quella legata a Marcus Rashford, talento e punto di riferimento del Manchester United. Almeno lo era fino a qualche settimana fa, quando sostanzialmente è stato messo ai margini della rosa. Con la maglia dei Red Devils non gioca da dicembre, nelle ultime partite non è stato neanche convocato.

La sua avventura a Old Trafford pare essere finita, ma in tutto questo mese non si è concretizzata nessuna delle tante piste aperte. Il Milan sembrava potesse essere la squadra giusta, ma non si è trovata la quadra e i rossoneri hanno preso Walker come britannico. Questo vuol dire che non potrà prendere un altro inglese come l’attaccante classe ’99. L’altissimo ingaggio sicuramente ha rappresentato e continua a rappresentare un ostacolo importante per tutti, anche per eventuali trattative in prestito a cui lo United ha comunque aperto. Anche il Napoli non ha affodato mentre altre due delle possibili piste estere sono piuttosto fredde. Una è il Borussia Dortmund, che con tutta probabilità non dovrà salutare Adeyemi in questa finestra di mercato. L’altra è il Barcellona, che ha più di qualche problema finanziario. In Inghilterra continuano a ragionare sul futuro di Rashford e in questo senso è spuntata una nuova suggestione: la Juventus.

Rashford in uscita dallo United, dall’Inghilterra: “La Juve è l’unica opzione”

Secondo ‘The Independent’, infatti, al momento solo la Juventus si presenta come possibile opzione a gennaio per Marcus Rashford. Di proposte e sondaggi ne sono arrivati al Manchester United così come al calciatore, ma nessuna incontrava il gradimento del club o del giocatore. Anche i corteggiatori inglesi come Tottenham e West Ham non hanno acceso le fantasie del numero 10. Su cui Amorim sembra aver messo una ‘pietra sopra‘: “Preferisco far giocare il mio allenatore dei portieri piuttosto che uno che non dà il massimo”.

Parole durissime che hanno lasciato sorpreso perfino lo stesso Rashford. Che vorrebbe una squadra in grado di competere per vincere in questa stagione e di concedergli modo di rientrare in nazionale. Al momento, continua il tabloid, le uniche due opzioni sarebbero appunto la Juventus, in prestito fino a fine stagione, e il Barcellona ma solamente in futuro a titolo definitivo. Per il Borussia anche il 50% dello stipendio da coprire sarebbe eccessivo. Per cui, in sostanza, solamente i bianconeri. Che però in attacco hanno preso Kolo Muani in prestito e, al netto dei tanti esterni in rosa, non ha al momento molto spazio in rosa in quel reparto.