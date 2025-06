Massara torna alla Roma, primo colpo dal Milan: scelta fatta

Il neo Ds giallorosso dovrebbe chiudere per il calciatore portato in rossonero qualche stagione fa

Massara torna alla Roma. Come scritto da Calciomercato.it, sarà lui a sostituire il francese Ghisolfi. Il Ds torinese è reduce dall’infelice esperienza al Rennes, seguita da quella positiva al Milan in tandem con Paolo Maldini: in rossonero uno Scudetto e una semifinale di Champions. Per il 56enne si tratta del quarto ritorno a Trigoria.

Massara dovrà muoversi in fretta sul mercato, per cercare di accontentare Gasperini ma anche la proprietà, ossia i Friedkin. Vendere e poi comprare, non ci sarà altra strada per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario.

Per quanto riguarda il fronte entrate, Calciomercato.it ha fatto un sondaggio su Telegram con cui ha chiesto, naturalmente ai tifosi romanisti, “quale calciatore acquistato al Milan da Frederic Massara farebbe comodo oggi alla Roma?”. Tra le opzioni non sono presenti, per ovvie ragioni, i nomi di Rafael Leao, Mike Maignan e Theo Hernandez.

Le opzioni del sondaggio erano cinque: De Ketelaere, conferma Saelemaekers, Thiaw, Tomori e Bennacer. Ovvero tutti calciatori portati al Milan proprio da Massara.

I nomi che hanno preso meno voti di tutti sono stati Thiaw e Tomori: entrambi hanno chiuso il sondaggio con un misero 9% di voti. Poco di più ne hanno presi Bennacer (14%) e De Ketelaere (18%).

La conferma di Saelemaekers per la Roma di Massara

Come si evince dallo screen in alto, il sondaggio è stato stravinto da Saelemaekers. Per il 50% dei voti, il calciatore del Milan acquistato da Massara che farebbe comodo oggi alla Roma è quello dell’esterno belga, di ritorno in rossonero dopo l’anno in prestito proprio nella Capitale, sponda giallorossa. Allegri vorrebbe tenerselo in rosa, ma chissà che ora la Roma…