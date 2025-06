Juventus, Conceicao verso l’addio: l’erede arriva dal Tottenhan

La Juventus può rischiare di perdere Sergio Conceicao in sede di calciomercato ed in tal senso il suo erede può arrivare direttamente dal Tottenham. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Per i bianconeri sono ore frenetiche ed a dir poco delicate per i bianconeri, che si giocano tanto in pochi giorni, incrociando i destini in sede di calciomercato ma anche per quanto riguarda il campo, con un Mondiale per Club da onorare e nel quale si proverà ad andare più avanti possibile. Da questo punto di vista, l’attenzione che Igor Tudor chiede ai suoi calciatori è ai massimi livelli, consapevole del fatto che ben figurare lo metterebbe nella condizioni di dare ancora più stabilità alla propria posizione.

Ancor di più dopo la prova di forza contro l’Al-Ain, però, due nomi su tutti hanno impressionato tutti. Da una parte Kolo Muani e dall’altra Chico Conceicao. In tal senso, però, come raccontato da Emanuele Baiocchini di Sky Sport, è difficile pensare ad un loro riscatto dal momento che hanno dei costi che, allo stato attuale delle cose, sono difficilmente sostenibili per le finanze della Juventus. Che, in tal senso, proprio per quanto riguarda il funambolo portoghese, può già aver individuato il suo erede. Arriva dal Tottenham ed è un profilo a dir poco interessante.

Juventus, dal Tottenham il nuovo fantasista: le ultime notizie a riguardo

Sono ovviamente tanti i profili sui quali si sta muovendo con interesse la Juve, nella assoluta consapevolezza che bisogna anche essere bravi a cogliere le occasioni che offre il mercato. Da questo punto di vista, arrivano notizie non di poco conto. Stando a quanto raccontato da Transferfeed.com, infatti, la Juventus ha messo nel mirino Mikey Moore, talentuosa ala sinistra, che all’occorrenza può agire anche da trequartista, del Tottenham e che in questa stagione ha dimostrato di avere dei colpi importanti.

Ha solo 17 anni e, nonostante l’annata da incubo degli Spurs, ha fatto bene a livello personale fino ad attirare l’interesse di top club come la Juventus. La sua valutazione di mercato, a quanto si legge, si aggira intorno ai 20 milioni di euro ed i buoni rapporti tra le due società potrebbero agevolare le trattative. Detto ciò, però, attenzione ad un aspetto non proprio di poco conto. Il Tottenham, infatti, è perfettamente consapevole del potenziale del calciatore in questione e non vorrebbe cederlo. Nel mercato, però, mai dire mai e quindi va tenuto in considerazione il nome di Moore per i bianconeri.