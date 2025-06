DIRETTA Mondiale per Club, Al Ain-Juventus: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Audi Field’ tra i biancoviola di Ilic e i bianconeri di Tudor in tempo reale

La Juventus affronta l’Al Ain a Washington in una gara valida per la prima giornata del Gruppo G del Mondiale per Club. Una sfida sulla carta a senso unico in un girone che comprende anche Manchester City e Wydad Casablanca, che sarà diretta dall’arbitra statunitense Tori Penso.

Da una parte i bianconeri di Igor Tudor tornano in campo a tre settimane dall’ultima partita di Serie A, quella vinta contro il Venezia che è valsa la qualificazione alla prossima Champions League. L’obiettivo è quello di cominciare con un successo, possibilmente con tanti gol di scarto, per dare l’assalto al primo posto del girone e provare ad evitare lo spauracchio Real Madrid già agli ottavi di finale.

Dall’altra parte i biancoviola di Vladimir Ivic, invece, hanno concluso il campionato degli Emirati Arabi Uniti al quinto posto e che vantano tra le loro fila il portiere Rui Patricio, ex Roma e Atalanta. Il sogno è quello di ribaltare i pronostici e provare a centrare un risultato positivo. Non ci sono precedenti ufficiali tra le due squadre.

Probabili Formazioni Al Ain-Juventus e dove vederla in tv

La gara sarà trasmessa in tv in chiaro su Italia 1 e sarà visibile in streaming su pc, tablet e smartphone sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Audi Field’ tra Al Ain e Juve live in tempo reale.

AL AIN (4-2-3-1): Rui Patricio; Jasic, Cardoso, Kouadio, Zabala; Park Yong-Woo, Nader; Segovia, Kaku, Rahimi; Laba. All. Ivic

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kalulu, Savona; Weah, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Yildiz, Koopmeiners; Kolo Muani. All.Tudor

ARBITRO: Mary Victoria Penso (Usa)

PROSSIMI IMPEGNI: Juventus-Wydad domenica 22 giugno ore 18; Manchester City-Al Ain lunedì 23 giugno ore 3.