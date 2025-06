Beffa Milan, sta firmando per 30MLN: giocherà la Champions

Il calciatore sembrava destinato a vestire la maglia del Milan nella prossima stagione, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, uno degli obiettivi dichiarati del calciomercato rossonero è prossimo a svanire, anche perché un’altra grande d’Europa avrebbe messo gli occhi su questo profilo. La differenza sta tutta nella convinzione, perché mentre il Milan ha temporeggiato, la concorrenza non ha esitato per un secondo affondando il colpo decisivo per l’esterno, il cui trasferimento nell’arco di qualche giorno potrebbe anche diventare ufficiale, dato che stiamo parlando di cifre importanti alle quali dire di no è veramente impossibile.

Niente Milan: sta firmando, giocherà la Champions

La prima delusione della nuova gestione targata Igli Tare-Allegri non arriva sul campo ma nel calciomercato, visto che un obiettivo del duo rossonero starebbe svanendo per via dell’inserimento di un’altra grande d’Europa. Ovviamente è presto parlare di affare fatto, ma i presupposti sembrerebbero esserci tutti, con il Milan che non può fare altro che incassare il colpo e ripensare ad una strategia che forse non è stata delle migliori.

La realtà dei fatti è però al momento questa: al 19 giugno il club rossonero non ha ancora chiuso un’operazione in entrata, e questa notizia non farà di certo contenti i tifosi, che dopo l’ottavo posto della passata stagione si aspettano sicuramente una reazione importanti da tutti, non solo dai calciatori. La situazione però è quella che è, con il Milan che dovrà presto depennare dalla sua lista dei preferiti il nome del calciatore.

Stando dunque a quanto riportato sui propri profili social dal collega Rudy Galletti, il Barcellona avrebbe seriamente messo gli occhi sull’esterno del Monaco Vanderson, giocatore che anche il Milan aveva messo nel mirino per andare a rinforzarsi sulla destra dopo gli addii di Kyle Walker e Alessandro Florenzi.

Milan anticipato: a 30MLN si chiude

In un recente video aggiornamento Matteo Moretto ci aveva tenuto a precisare come Vanderson fosse per il Milan una suggestione, o meglio, un sogno, anche perché stiamo parlando di uno degli esterni più ricercati attualmente sul calciomercato, oltre che calciatore particolarmente costoso.

La sensazione è il classe 2003 rimarrà tale per il Milan, anche perché il Barcellona sarebbe pronto ad offrire circa 30 milioni di euro al Monaco per Vanderson, cifra alla quale il club rossonero si sarebbe potuto avvicinare solo con l’inserimento di qualche bonus. A fronte di questo la pista che portava al brasiliano è tramontata prima del tempo, per un Diavolo che nella prossima stagione potrebbe fare affidamento sul suo Saelemaekers-Jimenez per la fascia destra. Staremo a vedere.