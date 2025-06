Tudor allo scoperto sul mercato. E spunta una suggestione che ha del clamoroso

Il tecnico croato ha chiesto sostanzialmente tre colpi, ma intanto per qualcuno c’è la possibilità di un ritorno incredibile

Dopo l’Inter, che ha esordito con un pareggio contro il Monterrey, starà alla Juventus scendere in campo nella prima partita al Mondiale per Club. Alle 3 del mattino di giovedì 19 giugno i bianconeri di Tudor si metteranno alla prova con l’Al-Ain, con la necessità dei tre punti per provare a giocarsi la vetta del girone nello scontro diretto con il Manchester City. A differenza dei nerazzurri, in questo caso per la Juve c’è un po’ di continuità in questo senso, visto che questa competizione è vista come il proseguimento del campionato appena concluso.

Sarà un’occasione per conoscersi ancora meglio, affinare alcune cose che il tecnico croato ha magari solo accennato nelle scorse settimane in cui contava davvero solo il risultato e la qualificazione – poi raggiunta – in Champions League. Poi è ovvio, il momento è quello che è: mercato, mercato e mercato. E una dirigenza che si sta risistemando pian piano, con gli addii di Calvo e Giuntoli, l’arrivo di Comolli che ha già annunciato ulteriori innesti. A tal proposito si stanno facendo anche i nomi di Ghisolfi e Goretti come possibili ds, con Chiellini più operativo ma che non si occuperà di mercato in primissima persona. Si dovranno valutare ovviamente cessioni e acquisti, ma generalmente Tudor sembra avere le idee abbastanza chiare e lo ha dichiarato in queste ore. E nel frattempo spunta una clamorosa suggestione di mercato, un cavallo di ritorno.

Tudor vuole tre colpi. Momblano: “Contatto con Dybala”

In un’intervista riportata da ‘La Gazzetta dello Sport’, il ‘nuovo’ allenatore della Juventus Igor Tudor – confermato anche col rinnovo per un altro anno oltre all’opzione già scattata al 2026 – traccia un po’ la questione mercato. “Con tre acquisti la squadra è competitiva, in più ci sarà il ritorno di un giocatore importante come Bremer, che qui negli Stati Uniti si sta allenando insieme a noi, e di Cabal. Sono contento dei miei ragazzi, la società farà il massimo. Sono sicuro che saremo più forti dell’anno scorso“, le sue parole. Tre colpi, dunque.

E nel corso di ‘Juventibus’, il giornalista Luca Momblano ha lanciato una indiscrezione che avrebbe senza dubbio del clamoroso e parte dalla clausola che si riattiverà nel contratto di Paulo Dybala a luglio come ogni anno, dal valore di 12 milioni di euro. “Una chiamata è arrivata, mi hanno detto che lui ha risposto al telefono ed era stupitamente carico“, la rivelazione sul contatto che sarebbe avvenuto con la Juventus. Uno scenario suggestivo, anche se difficilmente concretizzabile. Dybala va verso i 32 anni, ha un ingaggio importante, viene da una stagione tribolata dal punto di vista fisico, sta recuperando dopo un’operazione. E poi è in scadenza di contratto a giugno 2026. Un ritorno è molto complicato da pensare, anche se il legame tra l’argentino e i colori bianconeri è rimasto fortissimo. Ma lo è anche quello con la Roma.