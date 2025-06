Serie A, accordo raggiunto con Ndoye: annuncio di Romano

I contatti delle scorse ore hanno permesso al club di raggiungere un accordo di massima con l’esterno del Bologna Dan Ndoye.

Come previsto, lo svizzero nel corso di questo calciomercato lascerà il club rossoblù con il quale ha vinto poco più di un mese fa la Coppa Italia, risultando essere anche decisivo visto che il gol vittoria l’ha segnato proprio lui. Dal canto suo Vincenzo Italiano l’avrebbe voluto trattenere a Bologna per almeno un’altra stagione, ma Ndoye si sente di dovere compiere quel definitivo salto di qualità in carriera, anche perché il prossimo ottobre saranno 25 anni, non tantissimi ma neanche pochissimi per un calciatore che oramai è nel pieno della sua “avventura” nel mondo del calcio.

Accordo con Ndoye: anticipata la concorrenza della Juventus

Nelle ultime ore il club di Serie A ha fatto degli importati passi in avanti verso Dan Ndoye, arrivando addirittura a raggiungere un accordo di massima con il calciatore ed i suoi agenti per il trasferimento già in questo calciomercato.

Stiamo parlando di un colpo che permetterà al reparto offensivo della squadra di rinforzarsi con qualità ma soprattutto velocità, oltre che con uno degli esterni più forti di questo campionato, visto che solo un mese fa Ndoye è stato decisivo in finale di Coppa Italia contro il Milan. Dal ritiro della Nazionale Svizzera il calciatore del Bologna non aveva escluso la possibilità di provare una nuova esperienza in carriera a partire dalla stagione che sta cominciare, ed effettivamente così sarà, anche perché la trattativa per il suo trasferimento è prossima ad entrare nella sua fase più calda.

Nel corso di queste settimane il nome del laterale svizzero era stato accostato con insistenza alla Juventus, ma stando a quanto riportato dal collega Fabrizio Romano sui propri canali social, è il Napoli il club ad aver raggiunto un accordo verbale con Dan Ndoye per questo calciomercato.

Ora la trattativa col Bologna entrerà nel vivo

Dopo aver raggiunto l’accordo con Dan Ndoye, il Napoli si metterà presto al lavoro per definire anche quello con il Bologna. Appresa quella che oramai è la volontà del calciatore, il club rossoblù si sarebbe detto disposto ad accontentarlo a patto che però vengano soddisfatte anche quelle che solo le sue condizioni, economiche e non.

Il Napoli non avrà assolutamente vita semplice in questa trattativa, anche perché il Bologna valuta Ndoye almeno 40 milioni di euro, ma forte della volontà del calciatore, e degli ottimi rapporti con il direttore Giovanni Sartori, Aurelio De Laurentiis proverà ad ottenere un leggero sconto così da riuscire a tenersi un piccolo tesoretto anche per altre operazioni, visto che al momento la cessione di Victor Osimhen sembrerebbe bloccata. Staremo a vedere.