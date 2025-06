Monza a stelle e strisce: ecco la nuova proprietà e il ruolo di Galliani | CM.IT

Fase decisiva per il possibile cambio al vertice del club brianzolo: Fininvest pronta a lasciare la mano a una cordata americana

Il Monza è pronto a cambiare pelle anche al vertice della società, dopo il cambio alla guida tecnica che ha portato in panchina Bianco una volta terminata l’avventura di Nesta con i brianzoli.

I biancorossi ripartiranno dalla Serie B dopo la retrocessione e l’ultimo posto nel massimo campionato, ma intanto prende corpo l’ipotesi di un ribaltone all’interno della proprietà. Dopo mesi di trattative, Fininvest stavolta sarebbe pronta a passare la mano e arrivano conferme come raccolto da Calciomercato.it su un imminente cambio ai piani alti della società.

Si tratta di una cordata composta da investitori americani, rappresentata dall’ex dirigente della Roma Mauro Baldissoni, che già nelle scorse settimane era sbarcata in Italia per accelerare le operazioni e visionare le strutture del club.

Svolta Monza: cessione Fininvest e closing vicino con gli americani

Le trattative si sono ulteriormente intensificate nell’ultimo mese, con l’accelerata del gruppo statunitense che questa volta potrebbe portare alla fumata bianca per il closing e il cambio di proprietà.

Le voci e i rumors sul passaggio di mano da parte di Fininvest rimbalzano ormai da oltre un anno, ma stavolta sembra che la situazione sia finalmente arrivata a un punto di svolta in quel di Monzello. L’attuale CEO Adriano Galliani resterebbe una figura centrale in questa fase transitoria e di trait d’union tra vecchia e nuova proprietà. Per l’area sportiva, invece, uno dei profili più gettonati e in cima alla lista di Baldissoni è quello di Burdisso, con l’ex difensore argentino che farebbe quindi tornare in Italia dopo l’esperienza alla Fiorentina.

Il Monza la scorsa settimana ha definito l’arrivo in panchina di Paolo Bianco al posto di Nesta e ufficializzato l’ingaggio di Obiang oltre al rinnovo di Keita, in attesa che capitan Pessina sciolga le riserve sulla possibile permanenza in biancorosso. Intanto, c’è la svolta nella stanza dei bottoni del club brianzolo e un futuro a stelle e strisce all’orizzonte.